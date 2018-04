Perugia, al via cinque interventi di restauro

NewTuscia – PERUGIA – Sono stati approvati questo pomeriggio dalla Giunta i progetti esecutivi relativi a cinque interventi di restauro di altrettanti beni cittadini, resi possibili grazie alle donazioni Art Bonus.

In particolare, gli interventi approvati –e già autorizzati dalla soprintendenza- riguardano il portone della Sala dei Notari, per una spesa complessiva di 7.300 euro, il portone della Sala della Vaccara, per un importo di 1.600 euro e il portoncino accanto all’ingresso della stessa sala (1.800 euro), tutti beni facenti parte dell’elenco individuato dall’Amministrazione comunale per Art Bonus 2017. Quindi, l’edicola di Via Eugubina a Monteluce, per la quale la spesa prevista è di 6.000 euro e, infine, il Monumento ai Caduti di Ponte San Giovanni, per un importo di 11.500 euro, dalla lista di beni Art Bonus 2016.

Nello specifico, il portone della Sala dei Notari è stato già oggetto di un intervento di restauro alla fine degli anni Novanta, ma attualmente l’immagine complessiva dell’opera risulta compromessa a causa delle alterazioni della verniciatura e delle stuccature del tutto inaridite. L’intervento di restauro prevede, quindi il ristabilimento della corretta protezione delle superfici e la verifica del corretto funzionamento della movimentazione delle ante. Analoghi interventi sono previsti anche per gli altri due portoni della facciata nord di Palazzo dei Priori, quello della Sala della Vaccara e la porta più piccola adiacente all’ingresso principale della stessa sala, che presentano entrambi alterazioni della struttura in legno.

L’edicola di Monteluce, costruita –come racconta l’iscrizione in latino che vi è riportata- nel 1823, in occasione della realizzazione della Via Eugubina, sarà sottoposta ad un doppio intervento di pulitura, disinfestazione, stuccatura e successiva impermeabilizzazione sia sulle parti in travertino e pietra calcarea che su quelle in muratura, danneggiate dall’esposizione agli agenti atmosferici e al traffico.

Infine, analogo intervento è previsto per il monumento ai Caduti di Ponte San Giovanni, che presenta anch’esso il degrado tipico delle opere esposte all’aperto.

Attualmente, i mecenati che hanno permesso il recupero di beni cittadini con Art Bonus sono stati 410, per un importo complessivo di donazioni pari a 406.417 euro.

Ulteriori informazioni sui beni Art Bonus finanziati e da finanziare e sulle modalità di erogazione liberare soo disponibili all’indirizzo http://artbonus.comune.perugia.it/

Intanto, lunedì 9 aprile inizieranno i lavori di pavimentazione della Fonte Lomellina, terminati i quali, prenderanno il via i lavori di restauro vero e proprio della fonte, già interamente finanziati.

OFFICINE FRATTI SARA’ LA SEDE DELLA REDAZIONE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO DI PONTE FELCINO DURANTE L’IJF18

Non poteva che essere Officine Fratti ad ospitare, nei giorni del Festival del Giornalismo, la redazione temporanea della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Da quello che è, infatti, lo spazio vocato alla creatività e all’innovazione dei giovani in centro storico partirà, dunque, il racconto non solo dell’IJF 2018, ma anche delle realtà associative giovanili del Comune, compresa l’esperienza dei laboratori che si sta svolgendo proprio a Officine Fratti. Un racconto fatto dai giovani giornalisti della scuola, in linea con quello che è il progetto di rigenerazione dello spazio di via Fratti.

L’assessore Wagué, nell’illustrare la pratica in Giunta, ha tenuto a mettere in evidenza quanto l’incontro e il confronto tra i giovani, nella diversità, siano un importante elemento di arricchimento per la città intera.