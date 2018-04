Corchiano: trasporto scolastico illecito e rischioso

NewTuscia – CORCHIANO – Sono mesi che come gruppo consiliare di opposizione chiediamo all’amministrazione comunale di Corchiano di regolarizzare la rischiosa situazione del trasporto scolastico delle bambine e dei bambini, in particolare di quelli che frequentano la scuola dell’infanzia per garantire il diritto alla sicurezza. Una situazione ormai insostenibile che ogni giorno mette a serio rischio i bambini che vengono trasportati in assenza delle più elementari norme di sicurezza.

Mezzo e modalità non sono idonee per prevenire i possibili infortuni in itinere dei bambini, in particolare della scuola dell’infanzia. Più volte abbiamo manifestato la nostra preoccupazione e sollecitato il responsabile comunale e il comandante della polizia locale proprio per garantire il

rispetto delle norme e la sicurezza dei piccoli rimuovendo tutte le irregolarità e le criticità del delicato servizio: aspetti legati alla sicurezza e alle forme di copertura assicurativa. Il silenzio, le risposte fuori luogo e le distrazioni su un settore delicatissimo sottoposto a normative ben precise, oltre a essere sinonimo di irresponsabilità, rappresentano anche delle precise responsabilità penali che se costretti porteremo all’attenzione della autorità giudiziaria.

La sicurezza dei bambini è priorità assoluta per un governo locale responsabile e attento.