Associazione Fratelli del Cristo Risorto: le immagini sacre vanno rispettate

NewTuscia – TARQUINIA – In riferimento all’immagine apparsa su alcuni quotidiani on line e raffigurante la raggiera sulla statua lignea, della bandiera posta al lato della stessa, con la sostituzione dell’immagine del Cristo Risorto con quella di un cittadino indossante la fascia tricolore mentre ostenta un “saluto romano”, l’associazione Fratelli del Cristo Risorto esprime grande rammarico per la rappresentazione blasfema di un’immagine sacra, così cara alla tradizione tarquinese, per la quale la statua medesima sintetizza un secolare sentimento popolare di aggregazione, partecipazione e devozione.

Viene quindi stigmatizzato con grande disappunto l’iniziativa di coinvolgimento e strumentalizzazione dell’immagine sacra per una contesa di tipo politico ed amministrativo, assolutamente estranea ad ogni finalità dell’Associazione.

Con quanto sopra l’associazione ritiene di dover interpretare il sentimento diffuso della popolazione riguardo ai propri simbolo civici e religiosi.

Associazione Fratelli del Cristo Risorto