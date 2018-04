Asp Civitavecchia, Under 16 Femminile vince il VI Torneo Città di Viterbo

Under 16 femminile

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – La settimana di Pasqua sorride ai colori dell’Asp Civitavecchia anche nel settore giovanile, con l’Under 16 Femminile allenata da Mister Pignatelli che porta a casa il primo posto nel VI Torneo Città di Viterbo. In finale le civitavecchiesi hanno battuto il Volley Terracina, che sarà il prossimo avversario delle rossoblù proprio nella fase regionale del campionato di categoria. Nella tre giorni viterbese, le giovani atlete, oltre a stringere amicizia con le altre squadre partecipanti, hanno mostrato notevoli progressi sia sul piano del gioco che dell’affiatamento, aspetti che hanno sicuramente soddisfatto il loro allenatore Alessio Pignatelli.

Giovanili

Riparte a pieno ritmo l’attività delle giovanili rossoblù, impegnate nelle fasi regionali dei rispettivi campionati. In campo maschile, ad aprire le danze sarà il Delta Volley Pallavolo Civitavecchia di Mister Sansolini, impegnato nei quarti di finale delle fasi regionali del campionato Under 14. Al Palazzetto, i rossoblù affronteranno la quotata formazione romana del Sempione Pallavolo, battuta per 3 a 2 nella gara di andata. Domani sarà invece la volta della Fas Pallavolo Civitavecchia, che riparte dal girone perdenti della fase regionale del campionato Under 16. Avversario di turno sarà la formazione del Volley Team Monterotondo, che cercherà di render dura la vita ai rossoblù. In campo femminile, l’Under 18 guidata da Mister Pignatelli proverà a proseguire il proprio cammino nel girone perdenti, affrontando fuori casa l’ostica formazione dell’Onda Volley. Ad Anzio, sarà vera battaglia in quanto un’eventuale sconfitta significherebbe l’eliminazione definitiva dalla fase regionale.

Venerdì toccherà alla P&I Crane Service difendere i colori rossoblù al Palazzetto contro il Volley Terracina. Le ragazze allenate da Mister Pignatelli, reduci dalla vittoria nel Torneo Città di Viterbo, si ritroveranno di fronte proprio la stessa squadra che ha conteso alle civitavecchiesi la vittoria del torneo stesso. In caso di successo, la P&I Crane Service approderà alle semifinale e si guadagnerà il diritto di partecipare al prossimo Campionato Eccellenza Under 16 per la stagione 2018-2019