Anpi Nepi, nel secondo anniversario della sua scomparsa un ricordo al presidente Giuseppe Tacconi

NewTuscia – NEPI – Domani, nel secondo anniversario della sua scomparsa, la sezione Anpi “Emilio Sugoni”di Nepi ricorda il presidente Giuseppe Tacconi (15 agosto 1937 – 5aprile 2016), architetto e docente universitario, un antifascista, un uomo buono, generoso, intelligente, un vero costruttore di Pace.

Nella sua vita fin da giovane si è sempre battuto per la difesa della democrazia, dei diritti inviolabili di tutte le persone, dei più poveri e degli oppressi. Giuseppe soleva ripeterci continuamente: “ Leggete e rileggete sempre le Lettere dei condannati a morte della Resistenza; è a loro che dobbiamo la nostra Costituzione da amare e difendere sempre, quella Costituzione che ripudia la guerra, ogni guerra e invoca sempre la Pace”.

Siamo grati a Giuseppe per la sua vita, per il suo insegnamento che cercheremo di seguire ed onorare e che indichiamo ad esempio a tutti i cittadini e in particolare ai giovani.

Direttivo sezione Anpi “Emilio Sugoni”