Quattro giorni di creatività con Medioera festival dell’innovazione digitale

NewTuscia – VITERBO – “Un punto fermo sull’innovazione legata all’attualità.”

E’Massimiliano Capo, uno dei direttori artistici di Medioera insieme a Mauro Rotelli e Marco De Carolis, a presentare ufficialmente nello Spazio Attivo di Lazio Innova a Valle faul, la nona edizione del festival dell’innovazione digitale.

Presenti, insieme a lui, l’assessore comunale Antonio Delli Iaconi, il responsabile dello Spazio Attivo, Giulio Curti e Andrea De Simone, direttore di Confartigianato, uno dei partner istituzionali insieme alla Regione Lazio, a Federlazio e Agenzia Nazionale Giovani.

La manifestazione, incentrata sull’uso delle nuove tecnologie nei più svariati ambiti, si aprirà giovedì 5 aprile e proseguirà fino a domenica 8.

Saranno quattro giorni densi di appuntamenti, talk ed interventi, in linea con i nuovi obiettivi di Spazio Attivo che, come ha spiegato Giulio Curti: “Ha ampliato la rosa dei servizi offerti e punta ad un ambizioso progetto, Tuscia Creativa, un avviso pubblico attraverso il quale selezionare e formare imprese creative sul territorio in grado di diventarne il vero motore di sviluppo.”

Tra gli appuntamenti ormai fissi della manifestazione la Start Up Night e l’Instameet.

La prima, che si terrà giovedì 5 a partire dalle 21, è una sorta di “vetrina” per le idee di impresa vincenti, simbolo di “formazione che unisce il sapere al saper fare – secondo Andrea De Simone – e che costituisce il tessuto sul quale Confartigianato intende scommettere, una rete fatta di micro realtà che rappresentano il futuro del nostro Paese sul quale occorre puntare.”

Sarà Lorenza Fruci a presentare la serata, nel corso della quale verrà anche consegnato il Premio Fantappiè, il riconoscimento dedicato all’illustre scienziato viterbese tra i più famosi matematici italiani, che sarà attribuito a chi si è particolarmente distinto per fare della ricerca il fulcro della propria vita personale e professionale.

Domenica 8 aprile, invece, sarà il giorno di uno dei momenti più attesi, l’Instameet, una sorta di “raduno” di circa un centinaio di Instagramers provenienti da tutt’Italia, che si avventureranno alla scoperta della Teverina.

Il tour inizierà da Celleno vecchia e proseguirà poi alla volta della Serpara, il parco in cui natura e arte convivono grazie alle intuizioni del suo creatore, l’artista svizzero Paul Wiedmer.

Ultime due tappe: Civitella d’Agliano, dove sulla Torre Monaldeschi sarà servito un delizioso pranzo a base di prodotti tipici e Castiglione in Teverina, con degustazione in una delle cantine più rinomate della Tuscia, quella dei vini Falesco delle sorelle Cotarella.

Per partecipare all’imperdibile momento di valorizzazione e scoperta del territorio è possibile iscriversi attraverso il format: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vii-medioera-instameet-44510376735?aff=es2

Info: www.medioera.it Fb MEDIOERA

PROGRAMMA GIOVEDI’ 5 APRILE

Ore 17.00: inaugurazione

Ore 17.20: e’ un complotto, bellezza, con Giampaolo Rossi

Ore e 17.40: come ti metto in vetrina: la politica al femminile su Instagram, con Chiara Moroni

Ore 18.00: la digitalizzazione delle opere d’arte come strumento di promozione turistica, con Gianni Ginnasi

Ore 18.30: il direttore spazi attivi e open innovation di lazio innova dr. Luigi Campitelli presenta:bioedilizia e smartbuilding

Sistemi di rivestimento in ceramica per facciate ventilate di edifici, autopulenti e riciclabili – ing. Ferrelli stefano disegno ceramica srl e centro interdipartimentale di ricerca e diffusione delle energie rinnovabili dell’università della tuscia – progetto finanziato sul por fesr 2014/2020.

Start up innovative

Presentazione del bando della regione lazio preseed rivolto alle start up innovative – dr.ssa Giuseppina Maiorano

Tuscia creativa

Presentazione avviso pubblico a cura di lazio innova e medioera – Giulio Curti e Massimiliano Capo

Ore 19.00 Andrea Ferrara

Ore 19.30 apericena

Ore 21.00 start up night

Saluta Luigi Campitelli direttore spazi attivi e open innovation di Lazio Innova

Presenta Lorenza Fruci