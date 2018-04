Pd, nella Tuscia ancora anno zero: intervengono alcuni membri della Direzione provinciale

NewTuscia – VITERBO – Siamo dell’idea che qualsiasi forma si scelga per il dialogo, sia sicuramente preferibile al nulla più assoluto.

Dopo la tornata elettorale del 4 di marzo e dopo le dimissioni del segretario provinciale, a cui hanno poi dato seguito quelle del Presidente, del tesoriere e per u ltime quelle del vice-segretario, avremmo sicuramente preferito che la discussione ed il confronto fossero stati portati avanti negli organi di partito competenti e per questo avevamo fatto formale richiesta che fossero convocate la direzione e l’assemblea provinciale.

La direzione è stata convocata e poi rinviata sine die mentre dell’assemblea prevista in questi casi dallo statuto si sono completamente perse le tracce.

Ci troviamo di fronte e per l’ennesima volta ad esternazioni e missive pubblicate sui mezzi di informazione.

Anche se avremmo preferito non partecipare ad un dibattito autoreferenziale e parlare piuttosto di temi concreti ed anche se la conduzione di un partito portata avanti principalmente attraverso comunicati stampa ci lascia seri dubbi, ci sentiamo in dovere di rispondere alle provocazioni lette.

Pensiamo che un minimo senso di responsabilità del Presidente avrebbe dovuto portare a convocare l’assemblea prima delle sue dimissioni, o ancor meglio, portare le proprie dimissioni di fronte all’organo che la ha eletta.

Pensiamo inoltre che solo in caso di conclamata impossibilità di governo del Partito riscontrata nei suddetti organi possa essere lecito e responsabile richiedere un intervento straordinario da parte del partito nazionale.

Capiamo la fretta di voler cambiare quanto prima pagina, libro ed anche biblioteca, ma la fretta è a volte cattiva consigliera e si rischia di mandare a sbattere ciò che è già sufficientemente danneggiato.

Più che l’ambizione di sistemare le cose, sorge il dubbio che non ci si fidi troppo della propria capacità di gestire; che si sia sempre alla ricerca di un tutore che faccia le veci, con lo scopo di trascinare una situazione di stallo del partito affinché si possano demandare responsabilità ad organi superiori. Probabilmente quella che fino ad oggi si è ritenuta la maggioranza e che ha avuto la competenza della convocazione degli organi, ha avuto il timore di confrontarsi con la prova dei numeri e delle importanti scadenze amministrative che avremo a breve. Questo atteggiamento ci pare incomprensibile, soprattutto senza aver prima tentato la strada del dialogo tra le parti.

Leggiamo con stupore di esser stati di fronte a richieste di unità che onestamente più volte abbiamo invocato ma che non sono state mai cercate, se non attraverso artifizi messi in campo più per irritare che per coinvolgere. Abbiamo assistito a fatti gravissimi che hanno portato alla lacerazione del partito locale che negli anni aveva provato a costruire una propria identità.

Abbiamo assistito alla esclusione di ogni dialettica interna ed alla teorizzazione fattaci dal maggiore esponente della suddetta maggioranza che chi vince decide e chi perde fa opposizione, come in un consiglio comunale.

Al contrario di quanto sostiene la vice segretaria, abbiamo assistito all’esclusione studiata a tavolino di una parte del partito dalla lista per le regionali, a candidature di facciata che servivano solo a strategie politiche mal riuscite.

Con stupore apprendiamo che l’aver avuto capolista il consigliere regionale uscente non è stato l’applicare un metodo stabilito a livello regionale ma un grande sforzo per l’unità!

L’unità si pratica con il rispetto, sia quello reciproco che quello di quanto stabilito e votato.

La direzione che ci ha condotto alle elezioni aveva approvato all’unanimità una reggenza politica unitaria che avrebbe aiutato il partito a ricompattarsi soprattutto in quella fase cosi delicata.

Con un atto senza precedenti, si è calpestata la deliberazione, prima rinviando la costituzione dello stesso comitato, poi privandolo di ogni funzione politica, concordemente approvata. Quella nostra proposta aveva già in sé il seme della ricostruzione post elezioni. A tutto questo, si è preferito un ostinato isolamento.

Oggi ci troviamo una situazione di incredibile abbandono, si comunicano dimissioni a mezzo stampa, si utilizza un linguaggio che nulla ha del distensivo. Dopo anni, alla provincia di Viterbo viene riconosciuto un ruolo nella giunta regionale ed invece di essere orgogliosi di questa opportunità, invece di rivendicare la vittoria del Pd viterbese, si continua la guerra di parole sui giornali contro noi stessi.

Speriamo che al più presto, come già richiesto, ci possa essere la reale possibilità di analizzare tutto questo periodo e tutto ciò che ci ha condotto a questo punto negli organi competenti, senza mistificazioni, senza temporeggiare.

Abbiamo la responsabilità di ricostruire un partito e di prepararci al meglio al turno di amministrative che porta con sé anche il comune capoluogo. L’unione comunale di Viterbo che prima aveva convocato un incontro sull’analisi del voto e poi lo aveva sconvocato, decide oggi di riconvocarlo togliendo di mezzo la riflessione sul voto e ponendo come punto all’ordine del giorno: elezioni e determinazioni. Speriamo che questo non voglia dire che ancora una volta, senza discussione, ci si trovi di fronte a pacchetti già pronti.

Prima base imprescindibile per ricominciare è riconoscere gli errori. Solo da lì, possiamo ripartire.