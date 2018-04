NewTuscia – MONTEROSI – Dopo tre giorni di riposo il Monterosi Fc è tornato a lavoro in vista del match di campionato contro l’Ostiamare in programma domenica prossima allo stadio Martoni ore 15.00.

Assente solo Minella mentre prosegue a lavorare in gruppo Francelino Matuzalem. Contro i lidensi infatti il brasiliano dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica. Assenti nella trasferta di Nuoro ma tutti a disposizione i vari Cicino, Salvatori, Lo Pinto e Nannini.

Nel frattempo c’è un attaccante come Alessandro Morbidelli che non vede l’ora di tornare ad essere decisivo. Gli ultimi risultati positivi conseguiti hanno sicuramente dato morale all’attaccante del Monterosi ed a tutti i suoi compagni: “Dopo un periodo dove i risultati non arrivavano la settimana veniva vissuta con ansia e nervosismo. Queste due partite ci hanno riconsegnato un po’ di fiducia ed anche la consapevolezza che se giochiamo da squadra arrivano i risultati”.

Contro l’Ostiamare il Monterosi è obbligata ancora ai tre punti per fare un altro passo importante verso la salvezza: “Quella di domenica – continua Morbidelli – è una gara decisiva soprattutto per noi. Loro stanno in una posizione di classifica tranquilla dopo il successo sull’Anzio mentre noi dobbiamo fare quasi la partita della vita. Vincendo ci metteremmo molto bene in classifica dando continuità ai risultati ottenuti nelle ultime due giornate”.

Infine il pensiero di Morbidelli va al gol che manca dalla seconda gara di ritorno contro il Latte Dolce: “A livello personale normale che un attaccante vuole fare gol. E’ molto tempo che non vado a segno ma ho saltato anche cinque gare per infortunio. Ora sono entrato in condizione e voglio provare a trascinare il Monterosi ad una salvezza tranquilla anche con qualche gol”.

Alessio Fratini