Marea umana a Civita di Bagnoregio per i giorni pasquali. Bigiotti: “Investiremo i fondi per migliorare ulteriormente i servizi”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Civita di Bagnoregio faro dello sviluppo turistico in terra di Tuscia. Nel weekend di Pasqua registrati 24.500 paganti al ponte, 40mila ingressi totali al borgo. 105mila euro netti di introiti per le casse comunali.

“Un successo turistico straordinario e importan te anche sotto il profilo delle entrate per il Comune. Risorse che saranno investite in maggiori e migliori servizi per i nostri cittadini”. Le parole del sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti.

Da giovedì alla domenica di Pasqua 11.500 ingressi paganti. Il resto, più di 12mila, nella sola giornata di Pasquetta. “Numeri pazzeschi – commenta il vicesindaco Luca Profili -. Un risultato che conferma il grande il lavoro di comunicazione che abbiamo fatto”.

Quello di Civita di Bagnoregio è un risultato importante nel quadro nazionale dello sviluppo turistico. Il piccolo borgo della Tuscia è sempre più attenzionato come vero e proprio fenomeno. Tanto che nella giornata di ieri il quotidiano La Repubblica ha mandato un suo inviato, Corrado Zunino, a raccontare quanto accaduto in questi giorni. Così questa mattina è uscita un’intera pagina dedicata al boom di Civita. Fatto che ha calamitizzato subito l’attenzione di altri media nazionali, come Mediaset, che dedicheranno un servizio su News Mediaset al borgo che chiuderà il 2018 con la bellezza di un milione di visitatori.