La Pasquetta secondo Barbara Vissani in un servizio su Tg2 Costume e Società

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – La designer Barbara Vissani ci mostra come allestire una perfetta tavola di Pasquetta nel servizio tv andato in onda sul Tg2 Costume e società (www.facebook.com/BarbaraVissani/videos/2030015417246004/), nella splendida location del Parco dei Cimini, azienda agrituristica bioresort presso Soriano nel Cimino, Barbara Vissani (che per l’occasione ha scelto di indossare dei preziosi della gioielleria Bracci) non lascia niente al caso: dai consigli su come riutilizzare il cibo avanzato a Pasqua, trasformandolo in qualcosa di diverso ed altrettanto gustoso, fino all’allestimento perfetto per la tavola, che si trasforma in un “prato fiorito”. Consigli che vanno al di là del periodo delle feste e che si sposano bene anche con l’atmosfera primaverile che ci accompagnerà per i prossimi mesi.

Inoltre, il 5 e il 6 maggio 2018 Barbara Vissani tornerà al Parco dei Cimini con il corso workshop “To be a Wedding Planner”, per tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi alla professione di “organizzatore di matrimoni”, una figura sempre più importante nel panorama del wedding, che nel corso degli ultimi anni ha preso piede anche in Italia.

La durata del corso è di 2 giorni più 2 giorni di stage formativo sul campo (due eventi – i dettagli saranno comunicati durante il corso). Sarà una full-immersion per acquisire le nozioni e poi la messa in pratica di tecniche manuali per creare composizioni e scenografie floreali. Un programma aggiornato e ricco di novità. I temi trattati andranno dallo studio dell’evento, alla creazione del mood di mise en place, dal bouquet alle relazioni con gli sposi, dal vestito al centrotavola, alla confettata.

Per Info e Prenotazioni: 338 3856908