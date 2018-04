Italia Nostra Lazio: “Con la scomparsa del soprintendente Saverio Urciuoli grave perdita”

NewTuscia – “Italia Nostra Lazio esprime il proprio cordoglio per la perdita di un dirigente giovane e apprezzato, che molto bene stava facendo per il territorio che coordinava”.

Così Italia Nostra Lazio si unisce al coro di quanti in queste ore esprimono si uniscono al dolore dei familiari e dei colleghi della Soprindendenza per la scomparsa, nella notte di Pasqua, di Saverio Urciuoli, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti.