“Delittammare” tinge Santa Marinella di giallo

NewTuscia – SANTA MARINELLA – A partire da domenica 8 aprile alle ore 12.00 e per tutte le altre domeniche successive, fino alla prima domenica di giugno, si terranno presso la libreria “Ilfilodisofia” a S. Marinella degli incontri con scrittori di libri gialli e Polar (un neologismo francese che indica un genere nato dalla fusione del poliziesco e noir).

Le presentazioni, organizzate da Paolo Tagliaferri in collaborazione con l’associazione culturale “Book Faces”, vedranno ospiti per il mese di aprile Fabio Mundadori con “Ombre di Vetro”, Gian Luca Campagna con “Il Profumo dell’ultimo Tango”, Diego Zandel con “Massacro per un Presidente” e “Balcanica”, infine Giorgio Bastonini con “Il Quadro sulla Parete di Dolore”.

Gli autori presenteranno i loro libri e racconteranno le loro esperienze nel genere del giallo e di altri generi letterari.

Contribuiranno ad animare gli incontri Paolo Tagliaferri , Gian Luca Campagna, Cristian Bufi, Maura Chegia. Angelo De Rosas e Marco Salomone, presidente dell’associazione culturale “Books Faces”

Ogni domenica, i partecipanti alle presentazioni potranno ritirare un tagliando che darà loro diritto a uno sconto sulle consumazioni presso i locali che aderiranno all’iniziativa.