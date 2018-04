NewTuscia – VITERBO – George Clooney: “Mi trasferisco a Viterbo”. E’ la notizia che, inattesa, è stata confermata alla nostra redazione questa mattina.

Dopo la vita dell’attore americano, nelle scorse settimane, a Vite rbo, dovuta a un sopralluogo per il suo prossimo film, nessuno si sarebbe mai immaginato che il vero motivo della visita dell’attore non fosse solo il suo prossimo impegno lavorativo.

In realtà, Clooney ha deciso di acquistare un’intero palazzo antico nel centro storico di Viterbo e di andarci a vivere per sei mesi l’anno.

Abbiamo sentito George Clooney con il nostro traduttore.

“Ringrazio la redazione di NewTuscia.it per la sua attenzione. Sono rimasto folgorato da Viterbo, cittadina medievale ed etrusca, ricchissima di storia. Quando sono venuto ho fatto dei giri nel centro storico e mi sono innamorato della bellezza architettonica ed artistica di San Pellegrino e delle viuzze interne. Ho deciso di trasferirmi per sei mesi all’anno, ho già acquistato una palazzo nel centro storico e, presto, renderò noto a tutti i dettagli. Come attore mi sento gratificato per essere stato ben voluto da Viterbo e dai viterbesi e, questa casa che ho comprato, sarà per me un momento fondamentale della mia vita. Amo l’Italia ma Viterbo ancora di più, mi è entrata dentro da subito”.

Non siamo riusciti a sapere il punto preciso in cui George Clooney ha acquistato il palazzo antico a Viterbo: quello che è certo è che vivrà per sei mesi l’anno nella città dei papi e, per dirla con una battuta, sarà uno di noi!

George Clooney a Viterbo qualche settimana fa