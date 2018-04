Campionato interregionale di karate a Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Lo scorso fine settimana la bella cittadina di Montefiascone è stata sfondo di una grande manifestazione sportiva nell’ambito del Karate. Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 marzo si è svolto il primo Campionato Interre gionale FIK (Federazione Italiana Karate), nato dall’unione delle forze del Comitato Provinciale FIK Viterbo e del Comitato Regionale Lazio, grazie anche alla partecipazione del Comitato Regionale Umbria e di una rappresentativa della Campania.

La collaborazione tra i Comitati sopracitati è testimonianza tangibile della grande forza della Federazione, sia a livello nazionale che a livello territoriale, dove c’è coesione, sinergia e comunione di obiettivi. Quasi 50 le Società partecipanti e 800 iscritti in gara, tra sabato e domenica, dato numerico che costituisce una realtà tangibile e inconfutabile della presenza e attività del Karate FIK sul territorio. Ottima riuscita nell’organizzazione della kermesse per il Comitato Provinciale di Viterbo ed il Comitato Regionale Lazio, che per la prima volta hanno collaborato a forze riunite per dare vita a una competizione che ha quasi equiparato una manifestazione a carattere nazionale per numeri ed accoglienza.

Quattro tatami e 25 ufficiali di gara tra arbitri e presidenti di giuria, hanno visto sfidarsi atleti ed atlete per due giornate consecutive, dal sabato pomeriggio con il Kata (forma) ed il Kumite (combattimento) delle categorie Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores e Veterani, dalle prime esperienze delle cinture colorate fino alla spettacolarità ed all’alto livello tecnico delle cinture marroni e nere, e per tutta la giornata di domenica, con le numerosissime categorie Bambini, Ragazzi e Speranze, in competizione in entrambe le specialità di forma e combattimento. Hanno presenziato la competizione in entrambe le giornate molti esponenti di rilievo della Federazione, presentati in apertura dal Vice Presidente nazionale M° Stefano Pucci, promotore e sostenitore di questa collaborazione tra Comitati: il Maestro Fabio Tomei, Direttore del centro nazionale di Formazione e Ricerca della Federazione; il Maestro Luciano Masci componente della Commissione tecnica Nazionale Goju Ryu; il Maestro Gilberto Berlen, Presidente della Commissione tecnica Nazionale Goju Ryu; il Maestro Roberto Campanari, componente della Commissione Nazionale Shito Ryu; il Maestro Matteo Di Martino in rappresentanza del karate campano; la Maestra Virginia Pucci, Coach della Nazionale Femminile; il Maestro Sergio Valeri, Presidente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara. Presenti inoltre i Presidenti dei Comitati organizzatori, i Maestri Mauro Ficchì per la Regione Lazio, Sergio Valeri per la Provincia di Viterbo e Paola Polegri per la Regione Umbria. Un grande ringraziamento va al M° Antonio Affatati, impegnato in prima persona e in stretta collaborazione con Rosato Speranza, del Centro Fitness Civico 1 di Montefiascone, per tutto ciò che ha riguardato l’organizzazione pratica della manifestazione. La palestra Civico 1 ospita e promuove il Karate a Montefiascone, collaborando con l’A.S.D. Mizuumi Dojo della Scuola Keikenkai sotto la guida dell’Istr. Federica Menenti, 2° dan, arbitro nazionale. Un grande ringraziamento infine all’amministrazione comunale, al Sindaco Massimo Paolini e all’Assessore allo sport, Paolo Manzi , intervenuto al Palazzetto nella giornata di domenica, per la disponibilità, l’accoglienza ed il sostegno nella promozione e diffusione del Karate nella città di Montefiascone.