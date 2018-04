Colazione pasquale a Pianoscarano: boom di presenze (Foto)

NewTuscia – VITERBO – Tantissima gente per la tradizionale colazione di Pasqua a Pianoscarano.



Gente comune e tanti politici: tutti uniti per farsi gli auguri e mangiare la buona pizza di Pasqua e tanti dolci tipici viterbesi.

Il sindaco Leonardo Michelini, Giovanni Arena, Luigi Maria Buzzi, Claudio Ubertini, Enrico Maria Contardo, Filippo Rossi, Gianmaria Santucci: sono questi alcuni dei nomi dei politici che non hanno rinunciato a partecipare all’evento.

L’evento ha reso il via con la benedizione che, come sempre, è l’esordio della colazione pasquale a Pianoscarano.

Non solo pizza di Pasqua ma anche ricotta, cioccolata calda, vino e tanta cioccolata: sono solo alcune delle prelibatezze che sono state offerte dal circolo “Giulio Selvaggini Amici di Pianoscarano” e dai volontari di Pianoscarano, dove c’è ancora la vera viterbesità.

Tra i piatti tipici la coratella alla cipolla e tanti salumi.

L’evento non è stato come al solito a scopo di lucro ma per la solidarietà: i soldi delle offerte andranno a un’associazione benefica di Viterbo scelta dal circolo Amici di Pianoscarano.