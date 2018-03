Tarquinia, la processione di Pasqua in diretta televisiva

NewTuscia – TARQUINIA – Anche quest’anno la processione di Pasqua sarà trasmessa in diretta televisiva. L’iniziativa, ideata da canale Pegasowebtv.it é giunta alla quinta edizione e si svolge in collaborazione con l’associazione Fratelli del Cristo Risorto, il Comune di Tarquinia e la Ermes Wi-Fi. Lo staff tecnico, coordinato da Giancarlo Milioni, quest’anno é composto da Monica Campanile, Nazareno Gufi, Giada Milioni, Nicolò Milioni, Silvano Olmi, Simona Orrù, Maria Giorgia Sanna e Alberto Senigagliesi. Tutti saranno impegnati domenica pomeriggio nelle riprese televisive dell’evento più importante dell’anno per i tarquiniesi e non solo.

“Abbiamo potenziato i collegamenti wi-fi lungo il percorso della processione – dichiara Giancarlo Milioni – in modo di avere un segnale più nitido e costante. In una stanza accanto alla sala degli affreschi del Palazzo Comunale installeremo la regia. Sarà nostro ospite in studio Philippe Daverio, il noto critico d’arte. Vogliamo far conoscere al pubblico televisivo la processione del Cristo Risorto e fornire un servizio a chi non potrà vederla dal vivo.”

Le immagini televisive saranno trasmesse, domenica 1 aprile 2018, sul sito ufficiale www.pegasowebtv.it e sui seguenti canali: canale190 di Teleidea per il digitale terrestre; i canali 875 Made in Italy e 879 Viva l’Italia per la piattaforma Sky; i canali 1069 Viva l’Italia e 1070 Made in Italy per i decoder tvsat. Le trasmissioni dal sito internet e sul canale digitale terrestre inizieranno alle 17 e termineranno alle19.30. Invece, sui canali satellitari, il collegamento avrà inizio alle 17.55 per terminare alle 19.15.

Importante la collaborazione con Teleidea, un’emittente televisiva di Chianciano Terme, in provincia di Siena, che trasmette in tutta la Val di Chiana, Sarzana, il senese, le province di Arezzo, Terni, Viterbo e la zona del lago Trasimeno.