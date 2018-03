Stefano Caporossi e Fausto Maria Natali illustrano le ultime novità della Civica Pirozzi per Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Viterbo/Amatrice: Lo Scarpone pedala, e pedala molto. Mercoledì sera si è riunito il direttivo a “casa” Caporossi (6 i membri), oggi è stato aperto il punto di ascolto in via Garbini (diretto dal Dott. De Luca) e ieri entrambi (il candidato Sindaco e Natali) hanno raggiunto Amatrice sia per i saluti al neoeletto consigliere Regionale che – soprattutto – per presentargli il programma della lista appositamente redatto per le amministrative di maggio. Al rientro dalla città reatina c’è stata infine la sosta al quartier generale di Fondazione, laddove erano riunite le altre civiche in corsa per Palazzo dei Priori.

“Mercoledì abbiamo costituito il direttivo provvisorio con cui ci siamo confrontati su alcuni punti chiave. Ieri siamo corsi ad Amatrice per gli auguri pasquali e l’avallo di un programma che riteniamo molto interessante per tanti motivi. Lo stesso Sergio si è congratulato per l’intensità con cui si sono affrontati i vari temi che porteremo sul tavolo delle trattative e ci ha consigliato di pubblicarlo ufficialmente appena trascorse le imminenti festività pasquali. Un vademecum di oltre 20 pagine che si concentra quasi esclusivamente s ulle problematiche di una città che dal dialogo e dalla riconciliazione deve necessariamente ripartire. Accenniamo solo alcuni punti (giusto per far capire) ma la prossima settimana, con la venuta di Pirozzi a Viterbo li “battezzeremo” tramite conferenza stampa: ascolto, trasparenza, periferie, solidarietà, famiglia, turismo, agricoltura, sanità, unione, bisogni e particolare attenzione agli “ultimi”.

Da questo ennesimo e prolifico incontro sono nati inoltre un paio di eventuali progetti per unire ancor di più le due comunità:

1° – Pensiamo di invitare i bambini di Amatrice all’EduCamp del Coni presso il Parco dei Cimini per circa 3 settimane (esperienza che è in essere da 7 anni e che vede coinvolti 250 bimbi al giorno da tutta la Regione) ove verrà allestito, appena riceveremo l’autorizzazione, un campo scuola della protezione civile.

2° – Sempre il Parco dei Cimini propone, in collaborazione con il prestigioso centro “I Falchi di Rocca Romana” (gestito dalla dinamica Paola Falcone), uno spettacolo di rapaci da effettuare ad Amatrice e dedicato a tutti i bambini delle scuole del borgo reatino.

Di rientro ci siamo fermati a “casa” di Santucci (il quale ci aveva gentilmente invitato) per farci una piacevolissima chiacchierata con le altre civiche e iniziare un distensivo (finalmente) confronto su alcuni temi che stanno a cuore alla cittadinanza.

Oggi, infine, abbiamo aperto per 3 ore il primo “punto di ascolto” a via Garbini sotto la direzione del Dott. De Luca, idea, questa, lanciata a suo tempo (in campagna elettorale) dallo stesso Pirozzi e finalmente messa in atto nella pratica dal nostro gruppo, il quale, statene certi, intende mantenere quanto promesso.

Ma di questo e di molto altro (programma in primis) ne parleremo con minuzia di particolari alla prossima conferenza stampa che si terrà tra pochi giorni alla presenza di Sergio Pirozzi.

Cogliamo l’occasione per augurare una serena pasqua a tutti”.

Stefano Caporossi/Fausto M. Natali

Comitato Pirozzi Viterbo