Sette cuccioli in cerca di casa

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Sette Magnifici cuccioli taglia piccola (circa 8 kg da adulti, solo un maschietto è un po’ più grande e potrà arrivare a 10 kg) incrocio volpino / maltese, 5 maschi e 2 femmine, cercano urgentemente famiglia adottiva.

I cuccioli sono dolcissimi, affettuosi e molto coccoloni, e si cedono in adozione sverminati, vaccinati, chippati e con regolare libretto sanitario. STERILIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER ENTRAMBI I SESSI (la sterilizzazione è gratuita presso la nostra struttura, anche per gli adottanti fuori regione lazio, se vorranno potranno prendere appuntamento e scendere da noi, se invece si desidera farla privatamente, si dovrà mandare certificato di avvenuta sterilizzazione via mail).

Per informazioni e adozione: Rossana 334-9372602; Carolina 333-2514631 (anche via WHATSAPP e via SMS)

igorlaila@alice.it

COORDINATE CANILE PER DONAZIONI ED ADOZIONI A DISTANZA E 5XMILLE

(specificare causale)

BANCO POSTA

x BONIFICO:

CODICE IBAN IT53 T076 0103 2000 0007 5908 269

Intestato a:

Associazione – Onlus

Volontari del Rifugio Antonio Huete Y Aranda

Via dei Gladioli 56, 00058 Santa Marinella (RM)

5XMILLE:

C.F. 91048930589

UN CANE E’ PER SEMPRE- Facebook: www.facebook.com/youanimal.it

– Website: www.youanimal.it

– Twitter: www.twitter.com/youanimal_it

Anche su Google+, YouTube, Pinterest