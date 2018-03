Pasqua sicura sulle strade con la Polizia stradale di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – La Sezione Polizia Stradale di Viterbo e i Distaccamenti di Monterosi e Tarquinia daranno il via nei prossimi giorni all’operazione “PASQUA SICURA sulle strade”.

Infatti, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì prossimi venturi, gli uomini del Dr. Porroni intensificheranno i servizi di pattugliamento e vigilanza delle principali arterie provinciali.

Ovviamente, è atteso in quei giorni un notevole incremento del traffico veicolare da diporto: lungo la direttrice sud-nord, la SS1 “Aurelia” e l’A12 saranno interessate da un notevole flusso di utenti in arrivo e successivamente di ritorno dalle località marittime viterbesi, e la SR2 “Cassia” e la “Cassia-bis” vedranno un aumento del numero di veicoli che le percorrono da Roma verso le cittadine dell’interno della Tuscia; in direzione est-ovest, con particolare riguardo per la tratta di competenza provinciale dell’A1, la SS675 “Orte-Viterbo”, la SS1bis “Aurelia”, la SR3 “Flaminia” e la SR312 “Castrense” saranno percorse da quegli utenti che vorranno raggiungere l’Alto Lazio partendo da altre località della penisola.

L’attività della Stradale vedrà, pertanto, impegnati un numero maggiore di equipaggi che svolgeranno i servizi di specifica competenza, effettuando un monitoraggio continuo dei flussi veicolari sulle principali arterie provinciali e ponendo in essere posti di controllo e verifiche a campione nei pressi degli snodi più importanti delle tratte viarie maggiormente transitate.

I servizi predisposti saranno finalizzati a svolgere, come di consueto, da un lato, un’attività di prevenzione attraverso la presenza visibile e costante degli equipaggi che si occuperanno di viabilità e tutela dei viaggiatori; dall’altro, saranno effettuati controlli sia sulla velocità (per mezzo del telelaser e dell’autovelox), sia sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti (con l’utilizzo dei precursori, dell’etilometro e del drug-test), nonché nelle aree di sosta per contrastare fenomeni legati alla commissione di reati (truffe, furti, rapine).

Con l’occasione, il Dirigente della Sezione di Viterbo raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare, in maniera particolare durante tali periodi festivi, la massima attenzione nel momento in cui si pongono alla guida: evitare di bere; rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; non utilizzare il telefono cellulare; utilizzare sempre i sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, sia per i sedili anteriori che per quelli posteriori; prima di mettersi in viaggio, verificare la perfetta efficienza del mezzo e degli pneumatici.

Per qualsiasi dubbio in merito alle disposizioni del Codice della Strada o per qualsivoglia suggerimento inerente la guida e/o i veicoli, il personale della Polstrada è a disposizione degli utenti 24 ore su 24 al numero di telefono 0761-29261.

Questura di Viterbo: https://www.facebook.com/QuesturaViterbo/