Montefranco, paese in vetrina su programmi tv Giappone

NewTuscia – MONTEFRANCO – Sono iniziate a Montefranco le riprese per un documentario tv di una troupe giapponese sulla vita quotidiana nei piccoli comuni italiani. Lo fa sapere il sindaco, Rachele Taccalozzi, che parla di “ottima occasione per il comune e il territorio di essere protagonista su uno dei programmi televisivi più seguiti in Giappone e in onda da oltre dieci anni. Ci auguriamo – prosegue – che questa sia un’opportunità per farci conoscere e per promuovere la nostra terra”.

Gli operatori giapponesi, riferisce sempre il sindaco, seguiranno per alcuni giorni diverse famiglie di Montefranco documentando momenti particolari e significativi. “Un ringraziamento – dice la Taccalozzi – a coloro che hanno accettato e che mostreranno quanta vita, quanto calore, quanta serenità, riescano a donare le mura di Montefranco che abbracciano la nostra comunità e i nostri ospiti”.