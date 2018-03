Macchine operatrici: il prossimo corso di CNA Sostenibile è per gli addetti al movimento terra

NewTuscia – VITERBO – Si partirà il 12 e 18 aprile. In queste date, si terranno i primi dei corsi messi in agenda da CNA Sostenibile per l’abilitazione alla guida delle macchine operatrici. Sono interessati, nello specifico, gli addetti alla conduzione di macchine per il movimento terra (escavatori, pale caricatrici frontali, terne), ma la programmazione per i mesi successivi riguarda l’utilizzo di tutte le attrezzature, come, per esempio, piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre e per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, pompe per calcestruzzo.

Per poter condurre una macchina operatrice, come previsto dal decreto legislativo 81/2008, gli operatori (lavoratori dipendenti, componenti di imprese familiari, lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti) devono possedere un attestato di abilitazione, che si consegue con il superamento di un esame a conclusione di un corso di formazione ad hoc e che deve essere rinnovato entro cinque anni dalla data di rilascio, previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento della durata di almeno quattro ore.

L’offerta di CNA Sostenibile è rivolta sia alla formazione che all’aggiornamento.

I corsi si svolgeranno a Viterbo: le lezioni in aula nella sede di via dell’Industria, le prove pratiche presso le imprese dell’area del Poggino.