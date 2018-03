Lugnano in Teverina, torna il concorso letterario “Scrittori in erba”

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Torna anche quest’anno il premio letterario “Scrittori in erba” riservato alle scuole dell’istituto comprensoriale di Attigliano-Guardea. Il bando del Comune di Lugnano in Teverina coinvolge sei paesi del territorio: Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano e Penna in Teverina

ed è intitolato alla memoria della maestra Loredana Santacroce. “Una figura di spessore culturale – ricordano il sindaco, Gianluca Filiberti, e il consigliere delegato alla cultura, Alessandro Dimiziani – un’icona dell’insegnamento sotto la quale sono passate generazioni di lugnanesi. Una insegnante che viene ancora oggi ricordata da bambini, genitori e colleghi.

Siamo convinti, come amministrazione comunale che il rilancio culturale debba passare soprattutto dal coinvolgimento delle giovani generazioni. Ecco perché abbiamo inserito nel Premio letterario Città di Lugnano anche una sezione dedicata a bambini e ragazzi delle scuole locali”.

Il concorso è riservato agli alunni delle classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria e 1°, 2° e 3° della scuola secondaria inferiore. La Giuria sarà composta da specialisti ed esperti del settore, liberamente designati dal Premio Città di Lugnano. In particolare, riferisce il Comune, saranno lettori designati dalle biblioteche del comprensorio, i cui nomi verranno pubblicati nel sito internet del Premio e nel sito istituzionale del Comune entro maggio.