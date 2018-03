NewTuscia – VETRALLA – Informiamo tutta la cittadinanza vetrallese che la rappresentazione de “La Passione” in programma per questa sera, andrà in scena, causa maltempo, eccezionalmente all’interno del Duomo di Vetralla in Piazza Umberto I, alle 21.30.

Grazie al luogo suggestivo e al particolare allestimento, vi assicuriamo un evento unico ed emozionante. Vi aspettiamo.

Associazione Culturale Alkimia