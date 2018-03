Filosa (Psi): “Incomprensibile l’aumento Tari a Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – Una eccezionale trovata di fine legislatura. Per raccogliere più voti? Ma no ! Per far vincere meglio gli avversari.

Al di là della valutazione sui risvolti elettorali a favore dell’opposizione che potrà avere l’eccezionale trovata messa in atto dalla maggioranza consiliare, non possiamo che constatare il metodo arrogante con cui u na maggioranza risicata ha regalato ai cittadini viterbesi una bella sorpresa. Nell’uovo di Pasqua tutti i viterbesi troveranno l’aumento della TARI.

Questo nonostante il servizio della raccolta dei rifiuti non sia migliorato; il paese è sporco. Lo ha notato anche un gruppo di cittadini volontari che da giorni armati di scopa, raccogli immondizie e buste si sposta in tutte le zone raccattando cartacce e mozziconi di sigarette. Migliorerà la raccolta e si vedrà finalmente Viterbo pulita?

Sappiamo che la spesa per la raccolta della immondizia deve essere coperta al 100% dalla TARI.

Non dovevano però i cittadini pagare di meno effettuando la differenziazione dei rifiuti? Come mai al contrario costa di più?

A fine mandato nessuno si aspettava fossero deliberati aumenti che alcuni sindacati di categoria commercianti e artigiani hanno calcolato di oltre il 13 %.

La delibera del Consiglio è ora passata e il bel regalo ai cittadini è stato fatto. Con questo aumento il Sindaco Michelini sembra abbia detto che non saranno penalizzati i cittadini.

Come sia possibile non riusciamo a comprenderlo. Attendiamo insieme a tutti i cittadini spiegazioni.

Aldo Filosa

Coordinamento sezione PSI Viterbo