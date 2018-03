Corso allenatori a Capodimonte

NewTuscia – VITERBO – La Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC – Settore Giovanile Scolastico -SGS, al fine di dare un significativo supporto a tutte le Società che svolgono la propria attività nel territorio nazionale, in relazione ai più recenti orientamenti didattici e metodologici nell’ambito delle categorie di base, organizza una nuova tipologia di corsi informativi denominati “GASSROOTS – LIVELLO ” E “ per Istruttori Attività di Base, riservati ai Tecnici che svolgono la loro attività nelle Scuole di Calcio.

Il Comune di Capodimonte, nell’ambito delle politiche sportive, ha deciso di collaborare a tale iniziativa mettendo a disposizione gli impianti sportivi e la sala conferenze delle scuderie Farnesiane in via della Cascina snc.

Il corso, la cui partecipazione è gratuita, si articolerà in sei incontri da tre ore ciascuno, con attività teorica e laboratoriale in aula e pratica sul campo, per un totale di 18 ore, comprensive di n°6 ore di tirocinio didattico in campo, con TUTOR della FIGC-SGS, ed un successivo momento formativo presso uno dei Centri Federali Territoriali (CFT) del Lazio.

Il programma del corso prevede informazioni sull’organizzazione della scuola calcio, indicazioni sull’aspetto didattico–metodologico delle attività svolte sul campo, informazioni sulla figura arbitrale e sugli aspetti regolamentari, indicazioni relative alle relazioni tra i bambini e le figure di riferimento nell’ambito sportivo e familiare, proposte pratiche per una programmazione tecnico – didattica indirizzata alle categorie dell’attività di base e tirocinio didattico in campo.

Il tirocinio si articolerà in N° 3 lezioni, di cui le prime due presso la sede del corso effettuate sul campo, precedute da un’attività laboratoriale in aula, dove i corsisti, divisi in gruppi di lavoro, realizzeranno una seduta di allenamento, da realizzare poi in campo, secondo modalità che verranno illustrate dai tecnici FIGC-SGS.

Il terzo tirocinio verrà effettuato presso il Centro Territoriale Federale più vicino, e prevederà, nella prima parte, un incontro con il Responsabile Tecnico del CFT, che illustrerà le caratteristiche della metodologia di lavoro adottata nei CFT, nella seconda parte una osservazione del lavoro effettuato in campo degli allievi del CFT ed un successivo momento di confronto in aula.

Al termine delle attività formative verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione.

Per lo svolgimento del corso i sotto elencati corsisti sono stati convocati presso la sala conferenze delle scuderie Farnesiane, sita in via della Cascina n.4 CAPODIMONTE, il giorno lunedì 16 Aprile 2018, alle ore 16.30 :

Affinita Danilo Aluisi Alessandro Aluisi David Arillo Luca Baccelli Filippo – Bersaglia Stefano Biagini Carlo – Bigiotti Paolo – Burchielli Ettore Cangianiello Antonio Caporossi Riccardo Carbone Antonino Carletti Lorenzo Gennaro Cataneo Francesco Catanesi Paolo Cherubini Luca Concioli Fabrizio Di Benedetto Sabato Di Rauso Gianmarco Fabri Leonardo Finocchi Sandro Fiorentini Andrea Fusini Patrizio Galifi Simone Germano Giorgio Giulietti Virgulti Francesco Guidi Guido Lanzi Giovanni Leandri Massimiliano Lombi Massimiliano Macchioni Valentino Mauro Raffaele Micarelli Francesco Monsurro’ Gennaro Moscetti Alessandro Moschini Alessandro Americo Natali Marco Natali Massimo Orlando Gennaro Ottoni Candido Pacchiarelli Luca Paris Antonio Parri Giovanni Passeri Ivano Pipponzi Lorenzo Riccio Giuliano Scarinci Elmo Siddu Luigi Spicaglia Luca Tegazi Andrea

Le lezioni sono state programmate secondo il seguente programma:

lunedì 16 – 04 – 2018 orario 17,00 / 20,00 – teoria

lunedì 23 – 04 – 2018 orario 17,00 / 20,00 – teoria e pratica

lunedì 07 – 05 – 2018 orario 17,00 / 20,00 – teoria e pratica

lunedì 14 – 05 – 2018 orario 17,00 / 20,00 – teoria e pratica

lunedì 21 – 05 – 2018 orario 17,00 / 20,00 – pratica

lunedì 28 – 05 – 2018 orario 17,00 / 20,00 – pratica

Tirocinio osservativo presso CFT LAZIO: data da definire.