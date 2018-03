Comune di Ronciglione, revocata l’ordinanza di limitazione all’uso dell’acqua

NewTuscia – RONCIGLIONE – Il Comune di Ronciglione ha ufficialmente revocato l’ordinanza n° 5 del 11 Gennaio 2018 avente ad oggetto la limitazione all’uso dell’acqua proveniente dal Pozzo Capranica e trattata dall’impianto di dearsenificazione in Località Chianello.

L’ordinanza è stata revocata in quanto dai risultati analitici delle analisi (prot. 5508 e 5509 del 27/03/2018) si evince che il valore del parametro Arsenico per l’acqua erogata dall’impianto di dearsenificazione in loc. Chianello è conforme al limite di riferimento.