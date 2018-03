Avviata la procedura fallimentare per la Sanitas srl (societa’ partecipata in liquidazione del comune di Vetralla)

NewTuscia – VETRALLA – Nel Consiglio Com unale del 28 marzo scorso il Sindaco Francesco Coppari ha aperto la seduta con una importante comunicazione in merito alla Sanitas S.r.l., la Società partecipata del Comune di Vetralla da tempo in liquidazione.

Nell’assemblea ordinaria dei soci, convocata il giorno 8 marzo scorso, il liquidatore ha annunciato che si rende necessario procedere alla richiesta di fallimento per la società e che saranno depositati i registri in tribunale.

Il sindaco Francesco Coppari riferisce a tal proposito che la situazione debitoria rusulta essersi ulteriormente dilatata fino ad una cifra pari a circa UN MILIONE CINQUECENTOMILA EURO.

Questa triste storia, ereditata dalle passate amministrazioni, volge ad un drammatico epilogo che non avremmo mai voluto raccontare-riporta una nota dell’amministrazione- non spetta a noi stabilire le motivazioni che hanno portato a questo fallimento. Le autorità competenti stanno già valutando le responsabilità dell’accaduto.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA