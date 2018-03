Arriva alla Festa della Merca il primo concorso culinario

NewTuscia – TARQUINIA – In occasione della 50a edizione della Festa della Merca è stato indetto per la prima volta un concorso culinario che coinvolge circa 20 attività ristorative della città di Tarquinia.

Nasce da una mia idea come Consigliere delegato a Cultura ed Eventi dell’Università Agraria di Tarq uinia con l’obbiettivo principale di creare una sinergia tra l’Ente e i vari ristoranti ed agriturismi presenti nel territorio promuovendo piatti e prodotti tipici della Maremma.

Il concorso si terrà da venerdì 6 aprile a venerdì 13 aprile, settimana in cui tutte le attività coinvolte metteranno a disposizione dei clienti due piatti tipici della Maremma: l’acquacotta come primo piatto e lo spezzatino maremmano come secondo piatto.

Durante la settimana stabilita sarà incaricata una commissione composta da tre giurati che valuteranno le due portate e stabiliranno le tre attività che avranno servito il menù più appetitoso e rispettando al meglio i criteri della tradizione.

Domenica 15 aprile, durante la seconda giornata della Festa della Merca, verranno premiate le tre attività vincitrici e al tempo stesso verrà consegnato l’attestato di partecipazione a tutti gli iscritti al concorso.

Ringrazio anticipatamente chi ha aderito al concorso e soprattutto sottolineo il grande interesse riscontrato. Sono molto entusiasta anche del clima istaurato tra i giurati che hanno fin da subito accolto la mia richiesta con grande enfasi. Mi auspico che questo sia solo il primo di una lunga serie di concorsi e dimostrazioni culinarie inerenti alle nostre tradizioni e che ogni anno possano crescere con un valore aggiunto.

P.S. Andate numerosi ad assaggiare i due piatti presso le seguenti attività: Agriturismo il Mandoleto, Agriturismo Podere Giulio, Agriturismo Poggio Nebbia, Agriturismo Toscanella, Ambaradam, Arcadia, Bacco Perbacco, Bar Mauro, Cavatappi, Chicca e Pepe, Gusto Bistrot, Il Boccone del Prete, Il Pesciolino, La Cadena Taperia, L’Ammazzacaffè, Le Due Orfanelle, Namo Ristobottega, Pane – Pelle-Vino, Riva Blues.

Dott.ssa Laura Amato

Consigliere delegato Cultura ed Eventi

Università Agraria Tarquinia