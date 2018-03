Viterbo, Casa Editrice Serena: presentazione libro Marketing Automation

NewTuscia – VITERBO – Vi aspettiamo Sabato 31 marzo alle ore 17,00 perla presentazione del nostro ultimo libro Marketing automation: verso una nuova era del marketing digitale presso la libreria Mondadori Bookstore di Viterbo in piazza della Rocca, 29. Saranno presenti entrambi gli autori, sarà un’occasione per potere parlare e confrontarsi con professionisti del marketing digitale e acquistare direttamente una copia del testo.

Il professor Americo Bazzoffia è giornalista, saggista, docente universitario e formatore aziendale. Svolge attività didattica in qualità di docente di Comunicazione Pubblicitaria e di Organizzazione delle Attività editoriali presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e ha pubblicato in passato interessanti testi sulla comunicazione. È stato selezionato tra i migliori esperti di Web Marketing in Italia dal Festival del Web Marketing di Rimini.

Il dott. Fabio Morelli si laurea in Marketing e Qualità presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e acquista, negli anni della sua professione, un solido background internazionale grazie a diverse esperienze professionali svolte sia in Italia che all’estero sempre nell’ambito del digital marketing. Attualmente lavora presso Accenture con il ruolo di SEO Specialist.

La prefazione è stata curata dal Sen. Vincenzo Vita, giornalista, ora presidente dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico e l’introduzione dal dott. Cosmano Lombardo ideatore e fondatore del Web Marketing Festival e fondatore e CEO Search On Media Group.