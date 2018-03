Processione del venerdì santo a Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Domani sera si svolgerà la processione del Venerdi santo nel centro storico di Montefiascone.

Alle ore 21:00 partenza dei figura nti dall’ex orfanotrofio femminile e arrivo alla chiesa di San Bartolomeo. Formazione e sfilata della processione per Via Trento e Via Santa Lucia Filippini.

A San Bartolomeo si svolgerà “L’ULTIMA CENA”.

A Sant’Andre, in Largo Plebiscito “IL SINEDRIO”.

A Piazza Vittorio Emanuele “PONZIO PILATO E FLAGELLAZIONE”.

In Via Nazionale,Via Oreste Borghesi,Via Dante Alighieri e Corso Cavour “IL CALVARIO”

A Piazzale A.Frigo “CROCIFISSIONE”.

L’evento è organizzato e patrocinato da “CIRCOLO MF80”