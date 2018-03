Prezioso pareggio esterno della Viterbese-Castrense di Mr.Giannichedda sul difficile campo della Pistoiese

Maurizio Fiorani

NewTuscia – PISTOIA – La Viterbese-Castrense di Mr.Giuliano Giannichedda, al suo esordio nella panchina gialloblù, conquista un prezioso punto esterno pareggiando in trasferta sul campo della Pistoiese a reti inviolate dopo una partita molto equilibrata e combattuta dove le squadre in campo non hanno certo lesinato energie per far proprio il risultato. Un pareggio importante in attesa del recupero del 3 aprile con il Piacenza al Rocchi di Viterbo, quando i gialloblù ospiteranno in casa la formazione biancorossa del Piacenza in una gara molto importante ai fini dei Play-Off, per cercare di consolidare la quarta posizione in classifica.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

PISTOIESE: Biagini, Surraco ( al 28° della ripresa Picchi), Priola, Vroni, Ferrari, Zullo, Regoli, Mulas (al 28° della ripresa Terigi), Luperini, Hamlili, Nardini, ( al 28° della ripresa Papini)

A disposizione di Mr. Paolo Indiani: Zaccagno, Tartaglione, Zappa, Sanna, Dosio, Rafati, Nossa, Sadotti, Cerretelli.

VITERBESE-CASTRENSE: Iannarilli, Celiento, Rinaldi, Bismark (Al 19° della ripresa Cenciarelli), Vandeputte, (Al 33° della ripresa Peverelli), Sini, Baldassin, Calderini, Di Paoloantonio (al 19° della ripresa Mendez), De Vito.

A disposizione di Mr. Giuliano Giannichedda: Micheli, Mbaye, Bizzotto, Zenuni, Sane’, Pandolfi, Atanasov, Mosti

Note: Serata con temperatura mite, terreno in buone condizioni, spettatori presenti 600 circa

Arbitro: Signor Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto

Assistenti: Mattia Segat di Pordenone, e Thomas Miniutti di Maniago

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 3° corner per i toscani provocato da una da una deviazione di Baldassin. Pallone dalla bandierina messo in mezzo all’area di rigore gialloblù, la difesa viterbese allontana.

Al 5° Iannarilli anticipa gli attaccanti toscani in uscita sventando la minaccia.

Al 7° tiro di Benedetti della Viterbese, il pallone viene rimpallato, il portiere della Pistoiese anticipa Calderini in uscita e l’azione d’attacco dei gialloblù sfuma.

Al 16° punizione per i toscani dai 30 metr, batte Luperini, conclusione forte respinta da Iannarilli, poi l’azione viene interrotta da una segnalazione di off-side.

Al 19° punizione dalla trequarti per i gialloblù, per fallo su De Vito; batte Vandeputte che mette in mezzo all’area toscana un cross che viene respinto dalla retroguardia arancione pistoiese.

Al 21° tiro del trequartista della Viterbese Calderini che viene deviato in corner. Dalla bandierina Benedetti mette in mezzo all’area di rigore toscana un traversone che viene intercettato dalla difesa di casa.

Al 27° tiro cross di Calderini parato dal portiere della Pistoiese che abbranca il pallone e lo fa suo.

Al 30° tiro di Vandeputte dalla distanza che si perde a lato della porta toscana.

Al 32° tiro di Hamlili per i padroni di casa parato dal portiere della Viterbese Iannarilli.

Al 33° rete annullata ai padroni di casa per off-side di Brioli.

Al 34° Celiento difensore della Viterbese anticipa gli avanti toscani ed allontana la minaccia sventando una pericolosa incursione della Pistoiese in area viterbese.

Al 35° tiro di Vrioli per la Pistoiese dalla distanza che viene parato dal portiere della Viterbese Iannarilli.

Al 40° corner per i padroni di casa, la difesa gialloblù allontana la minaccia spazzando il pallone.

Al 42° tiro di Calderini per la formazione di Mr.Giannichedda che viene parato dal portiere dei padroni di casa.

Al 44° tiro di Luperini per la Pistoiese che si perde di poco alto sopra la traversa.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO



Al 3° tiro di Calderini della Viterbese che esce fuori di poco dai pali.

All’8° tiro di Ferrari per la Pistoiese che impegna il portiere Iannarilli della Viterbese ad un grande intervento.

All’11° corner per i gialloblù scaturito da un tiro di Calderini che viene deviato da un difensore toscano.

Dal corner per la Viterbese, pallone scodellato in area, la difesa dei padroni di casa allontana la minaccia, il pallone finisce sui piedi di Di Paoloantonio che tira ma il suo tiro viene respinto.

Al 14° salvataggio nei pressi dell’area piccola di rigore gialloblù, poi miracolo di Iannarilli su tiro ravvicinato in mischia.

Al 18° doppio cambio nelle fila della Viterbese: escono Bismark e Di Paoloantonio ed entrano al loro posto Cenciarelli e Mendez.

Al 22° tiro cross di Regoli respinto dalla retroguardia gialloblù.

Al 28° triplo cambio nelle fila della Pistoiese: dentro Papini al posto di Nardini, esce Surraco ed al suo posto entra Picchi, esce Mulas per Terigi.

Al 30° tiro per la Pistoiese di Luperini che viene deviato in corner. Cross, colpo di testa di Regoli parato da Iannarilli.

Al 33° cambio nella Viterbese: esce Vandeputte ed al suo posto entra Peverelli.

Al 35° tiro di Baldassin a botta sicura che viene respinto sulla linea da Biagini che salva la sua porta dalla capitolazione.

Al 38° punizione per i toscani, viene ammonito Benedetti della Viterbese. Pallone messo in mezzo all’area di rigore della Viterbese ma per fortuna ci pensa Iannarilli che para.

Al 41° la Pistoiese si rende pericolosa con il solito Regoli che impegna il portiere Iannarilli ad un difficile intervento; la Viterbese soffre la pressione dei toscani nel finale subendo gli attacchi della Pistoiese, che si rende pericolosa.

Al 45° la Viterbese sciupa una grossa occasione in contropiede con Baldassin, che servito in profondità da un bel lancio dalle retrovie si invola verso l’area della Pistoiese, entra in area e conclude in porta con miracolo del portiere toscano che salva il risultato.

L’arbitro concede 4 minuti di recupero, le due formazioni tentano il tutto per tutto per vincere la partita ma il risultato non cambia e la partita termina sul risultato di parità a reti inviolate 0-0.

