In mostra alla Reggia di Venaria (Torino) le opere del Lazio restaurate con il programma di Intesa Sanpaolo

NewTuscia – TORINO – È in corso alla Reggia di Venaria fino al 16 settembre 2018 l’esposizione conclusiva della XVIII edizione di Restituzioni, il programma di salvaguardia e valorizzazione che Intesa Sanpaolo conduce da quasi trent’anni a favore del patrimonio artistico nazionale.

Nel Lazio il programma Restituzioni ha permesso il recupero di importanti opere d’arte, oggi esposte in mostra, rappresentative della storia del territorio e della ricchezza delle sue collezioni:



Ciro Ferri (Roma, 1633 -1689)

Sette statue in bronzo dorato (San Francesco Saverio, San Filippo Neri, Sant’Isidoro Agricola, San Francesco d’Assisi, San Francesco Borgia, San Francesco di Sales, San Francesco di Paola), 1687-1689. Fusione in bronzo, doratura a mercurio e doratura a foglia; alt. min. 82, alt. max 90 cm

Roma, chiesa del Santissimo Nome di Gesù all’Argentina, Museo

Chiuse in armadi di sagrestia e mai citate nelle guide e nelle fonti, se ne era perduta la memoria fino al loro rinvenimento nel 1922. Le otto statue sono state realizzate grazie a un legato del padre Cesare Massei a partire dal 1687 da Ciro Ferri, che ne curò disegno e realizzazione, rappresentando i Santi nelle loro posizioni iconiche. Il restauro realizzato nell’ambito di Restituzioni conferma un’unica paternità per tutte le statue e l’omogeneità della serie, preziosa testimonianza dell’attività di Ciro Ferri scultore, degna di affiancare la sua feconda produzione grafica e pittorica.

Croce dipinta, primo terzo del XIII secolo. Tempera su tavola (noce); 177 x 164 cm

Alvito (Frosinone), chiesa collegiata di San Simeone Profeta

La tavola sagomata a croce presenta la figura centrale del Crocifisso affiancato dai dolenti Maria e Giovanni. i dettagli della figura denunciano una tendenza al naturalismo perfezionata fino al cesello di muscoli e tendini nelle braccia, nelle gambe e nel torace a clessidra, messi in risalto da filamenti oggi appena apprezzabili sull’incarnato che si è rivelato alle indagini – effettuate in occasione del restauro per il progetto Restituzioni – una miscela di terre scaldate da cinabro e illuminate da biacca sovrammessa. La croce si può forse ritenere frutto del terzo decennio del XIII secolo, nella fase ancora intensamente creativa e più aderente alla cultura bizantineggiante siculo-monrealese. L’intervento di restauro ha visto come prima fase la riadesione dei sollevamenti della pellicola pittorica e della preparazione, quindi la rimozione con opportuni solventi della vernice ossidata e dei due rifacimenti eseguiti nel restauro del 1980-1981, ormai alterati.

Jean Baptiste Frederich Desmarais (Parigi, 1756 ca – Carrara, 1813)

Ritratto di famiglia, 1790. Olio su tela; 76 x 98,2 cm (senza cornice); 97 x 114 x 8 cm (con cornice)

Roma, Museo Mario Praz

Il Ritratto di famiglia di Jean-Baptiste Frédéric Desmarais, datato 1790, fu acquistato da Mario Praz per la sua collezione nel 1930 e collocato nel grande studio dell’appartamento di palazzo Ricci, in via

Giulia a Roma, dove rimase fino al 1969. Il soggetto del dipinto, un gruppo di famiglia in un interno, rientra in un filone particolarmente amato dall’anglista. Il quadro di medio formato fu eseguito probabilmente nel 1790 quando Desmarais risiedeva a Roma, in palazzo Mancini. In occasione di Restituzioni, è stato possibile approfondire lo studio su un’opera poco conosciuta al grande pubblico: il restauro ha evidenziato eliminando le problematiche di degrado che minacciavano la conservazione e ne impedivano la fruizione. L’opera presentava infatti una duplice problematica legata sia all’esistenza di una craquelure profonda ad andamento verticale visibile sulla superficie, sia alla presenza di una vernice di restauro lucidissima che impediva la lettura dell’opera.

Maestro di Staffolo (attivo nelle Marche tra il secondo e il terzo quarto del Quattrocento)

Stendardo bifacciale (Madonna della Misericordia e angeli con Dio Padre, recto; San Giovanni Battista e san Sebastiano con Cristo risorto, verso). 1450 ca. Tempera e oro su tavola; 113,4 x 58 cm

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia (inv. 7586)

L’opera raffigura la Madonna della Misericordia che con il suo ampio manto sorretto da angeli avvolge due schiere di fedeli: a sinistra, dietro i flagellati della confraternita, le autorità civili e religiose, tra cui spiccano due cardinali e un pontefice. L’opera costituisce uno dei numeri più importanti del Maestro di Staffolo, località presso Fabriano dove è stato individuato nel locale polittico di Sant’Egidio il dipinto identificativo del pittore. L’artista, formato nella Fabriano di Gentile e poi influenzato dalla corrente espressionista della pittura umbro-marchigiana e dal folignate Bartolomeo di Tommaso in particolare, ha rappresentato una delle personalità più affermate e di riferimento della pittura delle Marche della metà del Quattrocento. Le attività di restauro hanno interessato principalmente la verifica dello stato di conservazione e il ristabilimento delle condizioni conservative con limitati interventi.

Paolo Veneziano (documentato dal 1333 – data di morte tra il 1358 e il 1362)

Coro di angeli, 1345 ca. Tempera e oro su tavola; 37 x 59,3 cm

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia (inv. 7698)

Il dipinto raffigura un coro di angeli musicanti, con i rispettivi strumenti musicali, disposto sopra una porzione di cielo stellato. L’opera è con ogni verosimiglianza la parte frammentaria superiore di un’Incoronazione della Vergine. L’opera è concordemente attribuita al massimo pittore veneziano della prima metà del Trecento, Paolo Veneziano. Il restauro è consistito nel consolidamento dei distacchi con infiltrazioni di materiali compatibili con la tecnica originale e nella pulitura superficiale della vernice. Ultimata la pulitura sono state eseguite le stuccature delle piccole lacune.

Nicolò de’ Barbari (documentato nel 1516)

Cristo e l’adultera, 1504 ca. Tempera su tavola; 93 x 121 cm

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia (inv. 5815)

Il quadro, l’unico firmato da Nicolò de’ Barbari, proviene dal palazzo Mocenigo a San Samuele, a Venezia, probabilmente la sua sede originaria. La tavola mostra uno squillante cromatismo veneto insieme a un grafismo duro di matrice nordica. L’Adultera è stata datata al 1506 circa per il confronto con il Cristo tra i dottori di Dürer. L’opera resta comunque una delle prime raffigurazioni di questo soggetto a Venezia, dove in seguito avrà grande fortuna e probabilmente era un dono di nozze per Tomaso di Leonardo dei Moncenigo, che nel 1504 sposò Lucrezia Marcello.

Maestro del dittico Sterbini

Dittico Sterbini (prima tavola: Madonna con Bambino e san Giuseppe nel registro superiore, San Giovanni Battista con san Lorenzo e san Filippo nel registro inferiore; seconda tavola: Crocifissione con la Vergine e i santi Giovanni evangelista e Maddalena nel registro superiore, Stimmate di san Francesco e san Ludovico di Tolosa nel registro inferiore) post 1317. Tempera e oro su tavola; 32,5 x 25,5 cm ciascuna

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia (inv. 10202)

Le tavolette furono acquistate alla fine dell’Ottocento dall’avvocato Giulio Sterbini, uomo di fiducia di papa Leone XIII, che conservava una preziosa collezione di dipinti medievali, soprattutto di area bizantina, nel suo palazzo romano a via Banco di Santo Spirito. La collezione passò in parte alla famiglia Lupi per via ereditaria, successivamente venne acquistata dal banchiere Giovanni Armenise che la donò allo Stato italiano nel 1940. Le due piccole tavole che compongono il dittico sono state realizzate dopo il 1317, anno in cui fu canonizzato Ludovico da Tolosa, raffigurato in una delle due. I dipinti seguono la tradizione delle icone bizantine realizzate su supporto ligneo con piccola cornice interna. Il restauro ha interessato la pulitura delle tavole e il riempimento di piccole lacune.

Zanino di Pietro (detto Giovanni Charlier o di Francia; documentato dal 1389 – ante 1443)

Madonna con Bambino, 1429. Tempera e oro su tavola; 101,8 x 50,3 cm

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia (inv. 4218)

Il dipinto raffigura la Madonna con Bambino in trono e presenta in basso un largo cartiglio con il nome dell’autore, Giovanni di Francia, la data di esecuzione, il 20 settembre 1429, e il committente, il friulano Antonio di Melcio. Il dipinto di Palazzo Venezia attesta la tipologia tarda della produzione del maestro in cui la preponderante e informativa cultura gentilesca si traduce in formule più corsive e rarefatte, facendo denotare un evidente calo della qualità rispetto alle opere dei primi decenni del Quattrocento.

Artigiano veneto (attivo nella seconda metà del XV secolo)

Cassetta da viaggio del cardinale Pietro Barbo, 1440-1464. Cuoio bollito lavorato a sbalzo e inciso; 33 x 30 x 9 cm

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia (inv. 131)

La cassetta da viaggio di forma rettangolare presenta una raffinata coperta di cuoio bollito decorata con doratura a sbalzo e incisa; al centro è lo stemma Barbo sorretto da una coppia di angeli, con leone rampante fasciato, coronato dal cappello cardinalizio e da nappe laterali; tutto il campo presenta un raffinato motivo a racemi di acanto e fiori. La cassetta fu acquistata nel 1921 da Federico Hermanin per il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia e costituisce l’unico oggetto personale recuperato alla sua sede originaria del cardinale Pietro Barbo, pontefice con il nome di Paolo II dal 1464 al 1471. Con l’intervento attuale è stato monitorato lo stato di conservazione ed è stata ripristinata la completa leggibilità dell’opera, pur mantenendo i segni della sua intensa storia.

Ambito toscano (Firenze)

Cassone con le quattro Virtù cardinali, ultimi decenni del XV secolo. Legno di pioppo e pastiglia dorata parzialmente dipinta; 87 x 180 x 69 cm.

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia (inv. 2973)

La struttura, la tipologia decorativa e la fattura elegante qualificano il manufatto, che costituisce un tipo esemplare dell’evoluzione rinascimentale di questo arredo, da attribuire a botteghe di matrice toscana e in particolare fiorentina della fine del XV secolo. Pur non connotato espressamente come nuziale e dunque non più legato al rito o alla figura della sposa, bensì all’arredo della casa, il mobile continua ad avere il suo posto nella camera matrimoniale. Il restauro ha previsto lo studio accurato dell’opera e il controllo e la verifica dello stato di conservazione. Successivamente si è proceduto con la rimozione meccanica dei depositi superficiali incoerenti (polveri, particellato atmosferico, ecc.) e al ristabilimento della coesione e dell’adesione tra supporto, strati preparatori e pellicola pittorica.

Ambito Italia settentrionale (Veneto)

Cassone nuziale con motivi araldici e fontana d’amore, inizio del XV secolo. Legno di pioppo e pastiglia, trattata a finto cuoio e dipinta; 65 x 171 x 67 cm

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia (inv. 3043)

Il cassone nuziale in pastiglia dipinta costituisce un esemplare di rara qualità. Il fronte è diviso in tre scomparti da una cornice a fascia con motivi floreali e cartigli a voluta. Nei due laterali sono raffigurate coppie di leopardi araldici che indossano ciascuno un elmo con alto cimiero a forma di uccello e affiancano uno stemma; nello scomparto centrale compaiono di nuovo due leopardi, disposti ai lati di una fontana. I fianchi sono decorati con rosoni; sul retro è dipinto, con fattura piuttosto corsiva, un gallo tra girali con fiori. Il gusto tardogotico, riscontrabile in dettagli quali l’architettura della fontana e i cimieri degli elmi, la tipologia tripartita, il caratteristico fronte bombato, concorrono a circoscrivere la collocazione culturale dell’opera nella produzione norditaliana e in particolare veneta degli inizi del Quattrocento.

Manifattura romana (?)

Clavicembalo, prima metà del XVII secolo – prima metà del XVIII secolo. Legno di pioppo, cipresso, abete, noce, faggio, bosso, ebano e legno di frutto sagomato, modanato, intagliato e assemblato, ottone, penne di uccello (strumento); legno sagomato, modanato, intagliato, dorato a guazzo, dipinto a olio su tavola (cassa esterna); 20 x 82,5 x 258 cm (strumento); 88,5 (alt. con gambe) x 90 x 266 cm (astuccio)

Roma, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali (inv. 2821)

L’insieme sottoposto a restauro in occasione di Restituzioni 2018 si compone di un cembalo e della relativa ‘cassa levatora’ (astuccio) finemente decorata. La cassa del cembalo di fattura romana, arricchita sui profili da cornici a rilievo con motivi a foglie d’acanto, ha rivelato sulla faccia interna del coperchio la presenza di due strati pittorici sovrapposti: uno ascrivibile alla prima metà del Seicento, reso leggibile da un saggio di pulitura in cui si coglie un naturalistico volo di uccelli sopra un prato fiorito; un secondo strato pittorico, aggiornato al gusto della committenza, con la rappresentazione di un paesaggio arcadico che ospita la scena del Ritrovamento di Mosè, databile entro la prima metà del Settecento. A un periodo a cavallo tra secondo Seicento e primo Settecento è riferibile la decorazione con angeli putti, festoni fioriti e protomi femminili sul coperchio dell’astuccio. Nell’intervento di restauro del cembalo, di carattere conservativo, si è deciso di recuperarne il più possibile l’assetto originario, mediante il corretto riposizionamento degli elementi (tastiera, ponticello), previo consolidamento della struttura, rifacimento delle parti perdute, eliminazione delle superfetazioni spurie.

Alberto Burri (Città di Castello, Perugia 1915 – Nizza, 1995)

Nero Bianco Nero, 1955. Assemblaggio di tessuti, cerniera lampo, plastiche, cartone, olio, resina vinilica, bianco di zinco e nero d’ossa su tela di iuta; 150 x 250 cm.

Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (inv. 9052)

L’opera, realizzata da Alberto Burri nel 1955, era stata richiesta nel 1968 direttamente all’artista, come prestito a lungo termine, da Palma Bucarelli, all’epoca direttore della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, in occasione dell’apertura del nuovo allestimento delle collezioni del museo da lei curato. Qui Burri intraprende nuove sperimentazioni di materiali insoliti. Aggiunge ai sacchi di iuta, da lui utilizzati all’inizio degli anni Cinquanta, indumenti e stoffe di varia natura (sete, velluti, cotoni), che si mescolano e si integrano con la pittura, riallacciandosi alla tradizione del collage delle prime avanguardie. Scopo del restauro è stato quello di restituire i valori figurativi-artistici originali del lavoro, nonché permettere la comprensione delle diverse fasi costruttive sperimentate dall’artista e dei vari materiali usati, approfondendo così la conoscenza storico-artistica e la lettura dell’opera di un grande maestro.

MATERIALE STAMPA, FOTO E SCHEDE APPROFONDITE AL LINK: http://bit.ly/Restituzioni2018

La mostra La fragilità della bellezza. Tiziano, Van Dyck, Twombly e altri 200 capolavori restaurati, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, organizzata in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, resterà aperta al pubblico fino al 16 settembre 2018. L’esposizione presenta 80 nuclei di opere, per un totale di 212 manufatti restaurati grazie a Intesa Sanpaolo nel biennio 2016-2017. Le opere appartengono a 17 regioni italiane: oltre a Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Liguria, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Puglia, già interessate nelle precedenti edizioni, per la prima volta sono state coinvolte Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Sardegna e si conta anche una presenza estera, proveniente da Dresda.

In questa edizione Intesa Sanpaolo ha collaborato con 44 enti di tutela (Soprintendenze, Poli Museali e Musei autonomi) e sono 63 gli enti proprietari. Un imponente lavoro di recupero, che ha coinvolto 205 professionisti del restauro in tutta Italia, incluso il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” con cui Intesa Sanpaolo ha stabilito da tempo una collaborazione continuativa.

La mostra copre un arco cronologico di quasi 40 secoli, spaziando dall’antichità al contemporaneo fornendo così un ampio panorama del patrimonio artistico italiano. Tra le opere esposte, gli affreschi della Tomba di Henib, dal Museo Egizio di Torino; la preziosa Testa di Basilea, dal Museo

Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; il Ritratto di Caterina Balbi Durazzo di Anton Van Dyck, da Palazzo Reale di Genova; San Girolamo penitente di Tiziano, dalla Pinacoteca di Brera; San Daniele nella fossa dei leoni di Pietro da Cortona, dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, fino a opere di Morandi, Burri e Twombly. Nella grande varietà non mancano oggetti particolari come il Mantello Tupinambà, realizzato con penne e fibre di cotone, giunto tra XVI e XVII secolo in Italia dal Brasile, oggi conservato alla Pinacoteca Ambrosiana, o il seicentesco Clavicembalo dipinto, dal Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma.

Dal 1989 ad oggi, sono ormai oltre 1300 le opere “restituite” alla collettività: una sorta di ideale museo, con testimonianze che spaziano dalle epoche proto-storiche fino all’età contemporanea, dall’archeologia all’oreficeria, alle arti plastiche e pittoriche. Sono più di 200 i musei, i siti archeologici, le chiese, garanti della destinazione pubblica dei propri tesori, che hanno beneficiato di questo programma, centinaia i laboratori di restauro qualificati, distribuiti da Nord a Sud, incaricati dei restauri ed altrettanti gli studiosi coinvolti nella redazione delle schede storico-critiche per i cataloghi. Un curriculum a cui si aggiungono gli interventi di restauro realizzati su opere di scala monumentale come, ad esempio, i mosaici pavimentali paleocristiani della Basilica di Aquileia, gli affreschi di Altichiero e Avanzo nella Cappella di San

Giacomo nella Basilica del Santo a Padova, gli affreschi di Lanfranco della Cappella di San Gennaro nel Duomo di Napoli, fino al recente restauro della Casa del Manzoni, a Milano, vero e proprio monumento “nazionale”. In quest’ambito inoltre, nel giugno 2009, in concomitanza col compiersi dei vent’anni di attività di Restituzioni, sono stati portati a conclusione i restauri degli affreschi trecenteschi di Stefano Fiorentino nella chiesa dell’Abbazia di Chiaravalle, alle porte di Milano.

Oltre al progetto Restituzioni per la salvaguardia del patrimonio pubblico, Intesa Sanpaolo esprime il suo impegno in ambito culturale anche attraverso la valorizzazione a livello nazionale e internazionale del suo cospicuo e prestigioso patrimonio storico, artistico, architettonico e archivistico, in particolare nelle tre sedi delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli e Vicenza, nell’intento di condividerlo con la collettività. Le iniziative in ambito culturale si concretizzano in un piano triennale di interventi denominato Progetto Cultura, che prevede mostre, incontri, attività didattiche e formative oltre ad attività sinergiche con altre importanti istituzioni culturali nazionali e internazionali.

