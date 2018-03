Eco Slim funziona per dimagrire? ecco cosa ne pensano gli esperti

NewTuscia – Eco Slim fa parte di una vasta gamma di integratori alimentari chiamata Native Remedies, un marchio statunitense che produce integratori per migliorare la salute. EcoSlim ha l’obiettivo di regolare il tasso metabolico a tutti coloro che sono usciti da un programma di perdita di peso o, semplicemente, di far dimagrire. Tra i presunti benefici per la salute vi sono:

Il mantenimento di un peso sano ed un metabolismo efficiente

Promuove l’assorbimento degli ingredienti per aumentare i livelli di energia

Migliora il livello di zuccheri presenti nel sangue

Migliora l’ umore e la concentrazione mentale

e la concentrazione mentale Riduce l’appetito

La composizione di Eco Slim

L’integratore Eco Slim si presenta sotto forma di gocce ed è composto da ingredienti naturali che sono stati combinati e sviluppati in modo tale che la perdita di peso possa essere raggiunta senza diete restrittive o eccessiva attività fisica.

Ecco la composizione di Eco Slim: cayenna, zenzero, garcinia cambogia, guaranà, peperoncino, fucus, curcuma, liquirizia, cartinina, chitosano, estratto di alghe, estratto di ortica indiana, caffeina, acido succinico, acqua deionizzata, glicerina vegetale ed varie vitamine di tipo B.

Modalità di utilizzo

Gli esperti consigliano di assumere EcoSlim almeno tre volte al giorno per due settimane per perdere il grasso corporeo in eccesso e per rimuovere le tossine dannose dal corpo. La dose consigliata e 0,50 millilitri diluiti in acqua o nel succo di frutta. E’ sconsigliato alle donne incinte ed alle persone di un’età inferiore ai quindici anni.

Eco Slim: dove acquistarlo e a che prezzo?

L’integratore Eco Slim può essere acquistato online, sul sito della casa produttrice, e non nei negozi specializzati di vendita di prodotti, come eBay o Amazon. Se vuoi provare l’integratore che permette di perdere peso in maniera naturale clicca qui e vai al sito ufficiale di Eco Slim. Non è reperibile neanche in farmacia o in erboristeria. Un trattamento di EcoSlim costa in offerta 49 euro o poco di più, a seconda dello sconto presente sul sito del produttore, e dovrebbe durare all’incirca un mese.

Il parere degli esperti

Il parere degli esperti, come per la maggior parte degli integratori naturali, si divide in due, chi afferma che funziona e chi non ne riconosce il funzionamento. Vediamo di seguito i pareri: