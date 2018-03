Civita di Bagnoregio, servizio su Focus di marzo

NewTuscia – BAGNOREGIO – Non si interrompe il momento d’oro per la promozione a livello internazionale di Civita di Bagnoregio. Il sindaco Francesco Bigiotti e il vice Luca Profili non passa giorno che non facciano sapere la presenza del borgo, già ufficialmente entrato nell’iter per diventare patrimonio mondiale dell’Unesco, su importanti Tv e giornali nazionali ed esteri.

“Civita è stata, e sarà, protagonista di importanti servizi giornalistici per le principali testate di Australia, Francia e Qatar, ossia Tele France 1, France 2, Seven Netwok Australia e Al Jazeera, la tv degli emirati arabi. Un’occasione pubblicitaria utile al continuo rilancio del borgo”.

Così il vicesindaco Luca Profili, mentre il primo cittadino Francesco Bigiotti ha annunciato poco fa un servizio di Focus di marzo su Civita.