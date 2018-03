Camera di Commercio Viterbo, Unioncamere e Google accompagnano le aziende sul web

Giovedì 5 aprile il roadshow nazionale “Google Digital Training” fa tappa a Viterbo per ascoltare le voci degli imprenditori locali sui temi del digitale e offrire formazione gratuita sull’uso di internet.

NewTuscia – VITERBO – Farà tappa a Viterbo il prossimo 5 aprile il roadshow nazionale “Google Digital Training”: una serie di incontri sul territorio realizzati in collaborazione con Unioncamere e le Camere di Commercio italiane – istituzioni all’avanguardia nell’offerta dei servizi digitali e sede dei Punti Impresa Digitale, previsti dal piano Impresa 4.0 del Governo – per ascoltare le voci degli imprenditori locali sui temi del digitale e offrire formazione gratuita sull’uso di internet.

Partecipando all’incontro formativo in programma dalle ore 10 alle 13, in programma nella sede dell’Ente camerale in Via Fratelli Rosselli n. 5, gli imprenditori presenti potranno acquisire le conoscenze relative alla realizzazione del sito web, al posizionamento sulle mappe online, all’avviamento di un e-commerce, all’utilizzo degli strumenti di promozione digitale e allo sfruttamento al meglio dei dispositivi mobili. Verrà inoltre messo a disposizione, sempre gratuitamente, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 un servizio di “Digital Check-up”, durante il quale sarà possibile spiegare a un esperto le proprie esigenze e impostare insieme la strategia digitale su misura per la propria azienda. La priorità è chiara: ascoltare le esigenze degli imprenditori, capire le loro difficoltà nel processo di trasformazione e offrire strumenti capaci di portare un vero miglioramento.

La sinergia tra Camere di Commercio, Unioncamere e Google, nasce da un’idea semplice: molte PMI non hanno una presenza significativa sul web, e perdono così un’occasione importante per farsi conoscere. Dalla bottega artigiana alla cantina vinicola, dalla fabbrica di imballaggi al forno tradizionale, dalla cartoleria allo studio di design, avere un sito internet e comparire sulle mappe, essere riconoscibili sui social network e sui motori di ricerca sono opportunità di crescita uniche per qualunque tipo di azienda. Continuando a concentrarsi su quello che sanno fare meglio, oggi ogni impresa può diventare una “impresa digitale”.

I numeri del progetto confermano la grande opportunità offerta dal digitale. Secondo una recente ricerca, il 57% degli imprenditori che ha partecipato alla formazione proposta da Google nel 2017, ha dichiarato una crescita della propria attività, il 21% un aumento del fatturato, il 24% di aver aumentato le vendite. Un’azienda su 10 ha subito assunto persone con competenze digitali, mentre il 30% dei partecipanti ha espresso l’intenzione di farlo entro 6 mesi dalla fine del corso.

Tutte le informazioni su come iscriversi sono disponibili su www.digitaltraining.it.