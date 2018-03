Arrivati a Viterbo i tre pellegrini con i loro lama

NewTuscia – VITERBO – Sono in viaggio, percorrendo la via Romea Germanica, i tre pellegrini partiti da Bolzano per arrivare a Roma l’11 aprile all’udienza con il Papa.

Thomas Burger, Thomas Mohr e Walter Mair, sono partiti il 20 febbraio e percorrendo circa 25 km al giorno sono arrivati a Viterbo. Durante il viaggio i pellegrini hanno avuto modo di sperimentare l’interesse e la gentilezza delle persone che vedendoli passare, li accompagnavano per un tratto e offrivano loro ospitalità; gesti giustificati in parte dalla curiosità e la tenerezza suscitata dalle loro “cavalcature”, i loro lama Buffon, Shaquiri e Tiento.

I lama sono animali dolci e molto resistenti, spiega Mair, la cui famiglia ha un allevamento di questi animali tra i più rinomati in Europa, ed hanno un vello lanoso fitto e sottile.

Circondati da curiosi gli animali e i padroni hanno posato per le foto nella Città dei Papi dove probabilmente si fermeranno per la notte a riposarsi.