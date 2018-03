A Viterbo il VI Torneo nazionale di Pallavolo femminile

NewTuscia – VITERBO – Al via domanui pomeriggio, con il primo degli incontri in programma alle 15 al pallone tensostatico dell’Itis Da Vinci, la tre giorni dedicata alla VI edizione del Torneo nazionale di Volley femminile “Città di Viterbo”. Organizzato dalla Scuola Federale Volley Ball Club (Vbc) Viterbo, all’evento prenderanno parte società provenienti da Lazio, Umbria e Toscana per un totale stimato di 210 persone, tra atleti e staff, che arriveranno a Viterbo nei tre giorni

Quattro le palestre che ospiteranno gli incontri: PalaVolley di via Gran Sasso, palestra Murialdo (via Caduti IX Stormo), palestra Ite Paolo Savi (via Lorenzo da Viterbo) epallone tensostatico dell’Itis Da Vinci (traversa viale B. Buozzi). Al PalaMalè la giornata conclusiva con le semifinali il mattino e le finali nel pomeriggio.

Due le categorie previste: la Under 14 e la Un der 16 suddivise in 14 squadre -tra cui la Volleyrò Casal dei Pazzi, società campione d’Italia under 16 e under 18 nell’ultimo quadriennio- e vincitrice dell’ultima edizione nella under 14.

Per la Categoria Under 14, parteciperanno le società: Volley Terracina, Volley Cecina, Dream Volley Pisa, Volleyrò bianca, Sporting Viterbo, Volleyrò blu, PromoMedia Volley Group e VolleySì Civitavecchia/Viterbo.

Per la Under 16: Volley Cecina, Pallavolo Civitavecchia , New Volley Fucecchio, Volley Team Orvieto, Volley Terracina e Vbc Viterbo.

“Uno sforzo organizzativo davvero importante -il commento del presidente Vbc Domenico Cereti – per il quale intendo già da ora ringraziare sia lo staff tecnico e dirigenziale ma soprattutto il comitato organizzatore costituito in massima parte da genitori. Naturalmente, ringrazio anche Comune e Provincia di Viterbo, la Fipav Lazio e il Comitato territoriale di Viterbo per i patrocini. E i main sponsor: la Confartigianato, presente sin dalla prima edizione, Brosports, Sakura, Bar T e Parco dei Cimini. Un ringraziamento particolare va a Viterbo con Amore con la quale la collaborazione spazia anche in altri ambiti”.

In programma giovedì 29 alle ore 21 presso la Dimora di Vitorchiano anche un appuntamento con Simonetta Avalle. La “signora” del Volley italiano parlerà di “Metodologia nell’insegnamento dei fondamentali” nel corso di un incontro/aggiornamento aperto a tutti.