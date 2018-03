Prestigioso premio al libro del professor Mario Pireddu dell’Unitus

NewTuscia – VITERBO – Il professor Mario Pireddu, del Dipartimento di Studi Umanistici, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM) dell’Università degli Studi della Tuscia, ha ricevuto il Premio Italiano di Pedagogia 2018 per il suo libro “Social Learning. Le forme comunicative dell’apprendimento” (Guerini e Associati, 2014) all’interno della sezione relativa al settore scientifico-disciplinare M-PED/03.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala del Refettorio Biblioteca della Camera dei Deputati al termine del convegno su Diritti, inclusione, cittadinanza organizzato dalla Società Italiana di Pedagogia.

Mario Pireddu è da gennaio 2018 Professore Associato presso il DISUCOM, dove si occupa di Apprendimento in rete e gestione della conoscenza. Social Learning, il libro premiato, è una monografia pubblicata dopo anni di ricerche e diverse altre pubblicazioni, in Italia e all’estero. Il Premio Italiano di Pedagogia è conferito dalla Società Italiana di Pedagogia (SIPED), Accademia che promuove lo sviluppo degli studi e delle ricerche nell’ambito delle discipline pedagogiche, a quanti nell’ultimo triennio di attività si sono distinti con una monografia di ricerca ritenuta importante per il settore disciplinare di appartenenza.