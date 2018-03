Grandi pulizie al Lido di Tarquinia in vista della stagione balneare

NewTuscia – TARQUINIA – Riunione del tavolo tecnico presso la Capitaneria di Porto di Civitavecchia e grandi pulizie a Tarquinia Lido. Queste le attività messe in campo in questi giorni dall’amministrazione comunale di Tarquinia, guidata dal Sindaco Pietro Mencarini, a salvaguardia del litorale.

Stamattina, mercoledì 28 marzo 2018, si é svolta a Civitavecchia, presso a Capitaneria di Porto, la riunione del tavolo tecnico per il litorale al quale ha partecipato anche il Comune di Tarquinia, rappresentato dall’assessore Laura Sposetti e dal consigliere comunale Marco Bordi. Durante l’importante riunione si é deciso di affrontare tutti gli aspetti della salvaguardia dell’ambiente costiero. I rappresentanti di Tarquinia hanno fatto presente la grave situazione in cui si trova il fiume Marta e hanno comunicato l’iniziativa intrapresa per la sottoscrizione del contratto di fiume e di costa e la recente approvazione in consiglio comunale di un’articolata mozione.

Intanto, sempre stamattina, sono iniziati i lavori di pulizia della spiaggia, come da programmazione approvata da tempo. La ditta Lanzi ha effettuato un passaggio sulle spiagge libere del Lido, con un trattore che trainando un grosso rastrello ha effettuato una prima pulizia dell’arenile. Il grosso del materiale raccolto é stato ammucchiato e sarà portato via nei prossimi giorni. Successivamente la sabbia sarà filtrata con un vaglio che la ripulirà dal materiale di dimensioni più piccole, compresi i dischetti di plastica che hanno recentemente inondato le spiagge del Tirreno centrale.

Intanto anche il lungomare è stato sottoposto ad interventi migliorativi. È stato ripulito dalla sabbia accumulatasi nei mesi invernali e i giardinieri hanno messo a dimora delle nuove piante nelle aiuole. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni, in modo da far trovare un Lido più accogliente a chi lo frequenterà in questo fine settimana pasquale.

Soddisfatti l’assessore ai lavori pubblici Laura Sposetti e i consiglieri comunali Paola Monti incaricata alle aree verdi e giardini pubblici e Silvano Olmi incaricato all’ambiente.

“Sono lavori necessari per rendere più accogliente e fruibile il nostro Lido – dicono Sposetti, Monti e Olmi – la spiaggia e il lungomare sono uno dei biglietti da visita della nostra città. Vogliamo presentare il litorale a cittadini e turisti che in questi giorni di festa e nelle prossime settimane si recheranno in spiaggia per trascorrere qualche ora di svago. Salvaguardare il nostro mare è l’obiettivo prioritario.”

“La nostra amministrazione ha particolarmente a cuore il litorale – dichiara il Sindaco di Tarquinia Pietro Mencarini – ci stiamo impegnando a fondo per renderlo più bello e accogliente. Collaboriamo con tutti, cittadini, enti e associazioni, per difendere i nostri fiumi e il mare.”