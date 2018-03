Fiori Neri in concerto al Teatro Libreria Bistrot Caffeina di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Recentemente festeggiato il decennale di attività, con tanti ospiti e amici di musica, la band viterbese riprende le attività “live”, proponendosi ancora negli spazi chiusi, in attesa che il caldo permetta l’uso delle piazze.

E’ difficile concentrare 10 anni di vita musicale in un solo concerto, ma questo tenteranno di fare i cinque Fiori sabato 7 aprile, alle ore 21, al Teatro Libreria Bistrot Caffeina di Viterbo. Nella serata, che nello stile della band sarà come sempre una grande festa musicale, verranno suonati alcuni (molti!) tra i brani più celebri dei Nomadi, un vero pilastro della musica italiana, ma non mancheranno anche innesti più personali, scelti dal primo disco di inediti che i Fiori Neri hanno pubblicato tre anni fa.

Nel 2007 quasi per gioco si forma un nuovo gruppo musicale, nel segno della musica dei Nomadi. Il nome che la nuova formazione sceglie è “Fiori Neri”, in omaggio alla canzone (al singolare) del 1977 della famosa compagine emiliana, la più longeva del mercato discografico italiano – in attività dal 1963! – e tra le prime nel mondo.

Dall’esordio, si sono alternate nella formazione dei Fiori Neri, come è fisiologico che sia, più artisti, si sono percorsi tantissimi chilometri e suonato in tante piazze, principalmente concentrate nell’area centrale (Lazio, Umbria e Toscana), ma anche piacevoli e significative incursioni a “casa” dei Nomadi, con palchi condivisi più e più volte.

Due i dischi finora prodotti dalla band: un “live”, solo Nomadi, ed un più impegnativo album in studio (#SognoInedito, 2016), con brani inediti che hanno incontrato l’interesse della critica, delle radio italiane (che ne programmano spesso i brani) e del pubblico.

Dall’impegno sociale sempre maggiore dei Fiori viterbesi è derivata una ulteriore e particolarmente apprezzata attestazione di stima: i Fiori Neri sono soci onorari dell’Associazione Augusto per la Vita, nata dopo la scomparsa di Augusto Daolio (voce storica e fondatore dei Nomadi) per incrementare i fondi economici da destinare alla ricerca contro il cancro.

La band: Riccardo Bizzi (voce e chitarra acustica), Cristian Mei (chitarra elettrica), Andrea Concarella (basso), Leonardo Rossi (piano e tastiere), Elena Fratini (batteria).

Crediti fotografici: Fabio Sabatini

Ulteriori informazioni: sito internet www.fiorineri.it – evento facebook https://www.facebook.com/events/554761781572625 – biglietteria online www.boxol.it