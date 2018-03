Asp Civitavecchia, Vittoria per 3 a 0 della SIAD Pallavolo sul campo della ASV Allumiere

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Sconfitta prevedibile alla Corsini La Rosa per Nirta e compagne, che, prive di palleggiatrici, hanno provato a fronteggiare la Polisportiva Valcanneto, terza forza del girone. Il risultato finale di 3 a 0 lascia le rossoblù di Mister Mancini nella quintultima posizione e da ora in poi sarà necessario non fare altri passi falsi per non trovarsi invischiate nella lotta per non retrocedere.

UNDER 16 PROMOZIONALE FEMMINILE

Vittoria per 3 a 0 della SIAD Pallavolo Civitavecchia sul campo della ASV Allumiere. I parziali sono stati di 15-25, 22-25 e 24-26. Con questa vittoria le rossoblù occupano la terza posizione in graduatoria, alle spalle del Tuscania Volley e del Volley Anguillara.

UNDER 18 FEMMINILE

Smaltita la sconfitta nella finale provinciale, le rossoblù impattano anche nel primo turno della fase regionale. L’avversario, il Volley Group Roma, partiva con i favori del pronostico essendosi classificata terza del girone di Eccellenza. I parziali sono stati di 25-13, 26-24 e 25-21. Fortunatamente, per le ragazze allenate da Mister Pignatelli si aprono le porte del girone perdenti, dove troveranno l’Onda Volley in una partita unica fuori casa.

UNDER 16 MASCHILE

Proibitivo si presentava il compito dei rossoblù di Mister Sansolini, che, dopo la vittoria contro il Casal de’ Pazzi, nei quarti di finale della fase regionale hanno trovato sulla loro strada la corazzata Roma 7. I risultato di 3 a 0 (parziali 25-11, 25-10 e 25-18) condanna i rossoblù al girone perdenti, dove incontreranno il Volley Team Monterotondo.

UNDER 16 FEMMINILE

Dopo la sconfitta con il Volley Frascati, peraltro protagonista nel girone vincenti, le rossoblù vincono facilmente contro l’Onda Volley. La P&I Crane Service si impone per 3 a 0 con i parziali di 25-7, 25-13 e 25-22.