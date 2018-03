Start Up Night e Premio Fantappiè aprono alla grande Medioera

NewTuscia – VITERBO – Una vetrina per le idee vincenti. E’ questa, in sintesi, l’essenza dell’appuntamento di apertura della nona edizione di Medioera, il festival dell’innovazione digitale che si terrà dal 5 all’8 aprile presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova a Valle Faul a Viterbo.

Giovedì 5 aprile, a partire dalle 21, prenderà vita la Start Up Night, una vetrina interamente dedicata alle idee di impresa caratterizzate dalla novità, dal cambiamento migliorativo di stili di vita, dalla creatività a 360°.

A presentare la serata sarà Lorenza Fruci, giornalista, autrice, scrittrice e, dal 2015, coordinatrice nazionale della confederazione di PMI rosa.

La Start Up night, un vero e proprio evento nell’evento, rappresenta uno spazio di innovazione allo stato puro, inteso sia come modello di business sia a livello di prodotti e servizi.

Chiunque senta di avere in tasca un’idea vincente, il prototipo che rivoluzionerà il mondo attuale, avrà la possibilità di salire sul palco e presentarla al pubblico presente in sala, trovando, perché no, anche potenziali finanziatori.

Si tratta, in sostanza, di una vetrina per il futuro e tutti possono approfittarne.

Unico requisito richiesto per poter essere selezionati, l’effettivo tasso di innovazione, in linea con il mood che caratterizza il festival stesso.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per la consegna del Premio Fantappiè, il riconoscimento dedicato all’illustre scienziato viterbese tra i più famosi matematici italiani, che sarà attribuito a chi si è particolarmente distinto per fare della ricerca il fulcro della propria vita personale e professionale.

Per partecipare basta scrivere nella sezione messaggi della pagina Facebook di Medioera o inviare una mail a: medioera@gmail.com.

Info: www.medioera.it Fb MEDIOERA