Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 28/03/2018

Viterbo

Nuvolosità irregolare per l’inter o arco della giornata, ma con tempo stabile; cieli nuvolosi anche nel corso delle ore serali . Temperature comprese tra +2°C e +16°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino su tutto li territorio; pioviggini al pomeriggio lungo il settore costiero meridionale e sul Frusinate. Fenomeni in esaurimento in serata.

Italia

Giornata all’ insegna del tempo in prevalenza stabile con assenza di precipitazioni al mattino al Nord. Deboli nevicate dal pomeriggio sulle Alpi oltre i 1500-1900 metri di quota e deboli piogge in nottata sulla Liguria e Triveneto. Nubi irregolari al mattino lungo le regioni tirreniche ma senza fenomeni associati ampie schiarite lungo le regioni adriatiche. Situazione invariata al pomeriggio e in serata, deboli piogge invece in nottata sulla Toscana.

Condizioni di tempo stabile al sud e isole con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per l’ intera giornata. Da segnalare soltanto locali e brevi rovesci pomeridiani possibili sui settori interni peninsulari.

Temperature stazionarie o in aumento nei valori massimi.

