Narni, Comune avvia indagine mercato per gestione farmacia comunale

NewTuscia – NARNI – Il Comune di Narni ha avviato un’indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata per la gestione della farmacia comunale. L’atto, come spiega l’amministrazione, “è in via d’urgenza, a seguito della sentenza del Tar dell’Umbria e nelle more della deliberazione consiliare in merito ad una compiuta disciplina della gestione della farmacia comunale e fermo restando la riserva dell’ente all’appello della sentenza del tribunale amministrativo”.

La selezione, si precisa poi, è soltanto propedeutica all’invito dei soggetti ad un successivo bando per l’affidamento definitivo. La durata della concessione del servizio, si legge nell’avviso pubblicato dal Comune, è fino al 31 dicembre di quest’anno, “fermo restando – aggiunge l’amministrazione – la possibilità di proroga fino all’aggiudicazione conseguente alla predisposizione di nuova gara”. Il Termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12 del 6 aprile.