Con lo Sportello Lavoro al via al corso gratuito di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – La società Umana S.p.a., in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro, organizza un corso gratuito di formazione generale in materia di sicurezza (ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011). Il corso si terrà mercoledì 28 marzo, dalle ore 12:00 alle ore 16:00, presso l’Hotel Enterprise in via delle Tamerici n.32 a Montalto Marina (Vt).

E’ il primo corso riservato agli occupati e inoccupati del territorio di Montalto di Castro, che si sono resi disponibili in questi mesi durante i colloqui con il personale dello sportello lavoro. La frequenza al corso darà la possibilità ai futuri lavoratori di ottenere un attestato valido ai fini di legge.