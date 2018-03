Viterbo, il centrodestra unito prosegue nel proprio impegno amministrativo

NewTuscia – VITERBO – In data odierna, presso la sede viterbese di Fratelli d’Italia, si sono incontrati i responsabili delle seguenti forze: Lega Salvini Premier, Forza Italia, Fondazione-Civici per Viterbo e appunto Fratelli d’Italia. Durante l’incontro le suddette forze hanno convenuto di proseguire il comune impegno amministrativo, che ormai li unisce da 5 anni all’opposizione della giunta Michelini-Fioroni, anche per le prossime elezioni al comune di Viterbo ancorché non stabilite dal decreto di election day.

Le recenti elezioni politiche e regionali hanno confermato il forte consenso che il centro-destra ha radicato in città e nella nostra provincia, e l’elezione di Francesco Battistoni e Umberto Fusco al Senato della Repubblica e Mauro Rotelli alla Camera dei Deputati ne sono l’evidente risultato.

Perciò il senso di responsabilità che ci unisce e le istanze dei viterbesi di avere finalmente un buon governo cittadino, ha convinto tutti dell’importanza di presentarsi uniti al prossimo appuntamento elettorale. A tal fine, durante la riunione si è deciso che nei prossimi giorni verrà istituita la commissione unica per il programma che avrà lo scopo di fare le sintesi delle diverse proposte dei partiti e delle liste civiche, per giungere in maniera unitaria ed efficace pronti al governo della città. Contemporaneamente è stato deciso di dare il via agli incontri fra le diverse delegazioni per decidere caratteristiche e metodi di scelta del candidato sindaco, che sarà unico per tutta la coalizione.