Viterbese Castrense, vendita biglietti per la partita contro Pistoiese

NewTuscia – VITERBO – Con la presente siamo a comunicarVi che i biglietti per la gara in oggetto saranno in vendita presso il circuito Bookingshow a partire da LUNEDI’ 26.03.2018 ORE 17.00.

Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 10,00 (più d.d.p. 1,50).

Comunichiamo inoltre che i tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati solo in prevendita fino alle ore 19.00 di mercoledì 28/03/2018 senza il possesso di supporter card.

Si ricorda che il giorno gara sarà possibile acquistare i tagliandi per gli altri settori dello stadio per i residenti nella provincia di Viterbo ad esclusione del settore ospiti.

I biglietti saranno attivati ed acquistabili on line nel circuito Bookingshow con il servizio print@home sul sito bookingshow.it o nei punti vendita nella Provincia di Viterbo.