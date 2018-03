Vasanello, incendio in via Lanno Mariani

NewTuscia – VASANELLO – Sono intervenuti nel pomeriggio i vigili del fuoco di Viterbo, con autoscala, autobotte e un distaccamento da Civita Castellana, per sedare le fiamme in via Lanno Mariani a Vasanello.

L’incendio sarebbe divampato da un grosso garage di una delle villette a schiera della via, per poi propagarsi al solaio, rimasto piuttosto danneggiato, e a parte dell’appartamento.

Non ci sono stati feriti, ma l’abitazione è stata dichiarata inagibile.