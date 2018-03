NewTuscia – VITERBO – A Pasqua, una “passeggiata” in uno dei posti più importanti della città. Per il primo aprile, la vera sorpresa arriva dall’ufficio turistico di Viterbo, con: “Storie e leggende a palazzo dei Priori, un viaggio in città con mamma e papà”.

La storica sede del comune, un tesoro da scoprire insieme attraversando le stanze, per svelare ogni dettaglio di tutti i dipinti che abbelliscono il piano nobile, in cui ogni personaggio ritratto ha la sua storia che aspetta solo d’essere raccontata. Un a visita guidata in cui non mancheranno pillole di storia e leggende che hanno fatto di Viterbo una grande città.

L’ufficio turistico aspetta tutti per ammirare i leoni che difendono la piazza, per raccontare come furono costruiti i mobili che arredano la sala del consiglio, per immaginare cosa si provi a guardare dalla finestra della sala dei paesaggi, il passaggio della macchina di santa Rosa, o avere uno sguardo sulla città, consapevoli delle ricchezze custodite al suo interno.

Viterbo è un grande tesoro, basta aprire lo scrigno magico e si svela il più inaspettato dei regali. La visita guidata ha una durata di un’ora e mezza, costo cinque euro da 14 anni in su, tre euro per i bambini, gratuita al di sotto dei quattro anni.

L’appuntamento è all’ufficio turistico, il primo aprile alle 16,30. Per info e prenotazioni, entro le ore 19 di sabato 31 marzo: 0761.226427 o info@visit.viterbo.it.