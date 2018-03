Social media marketing, un corso gratuito per diventare un esperto

NewTuscia – VITERBO – Social media marketing, al via un corso gratuito per diventare un esperto del settore. Nell’ottica dello sviluppo di competenze in uno dei profili attualmente più ricercati, l’ITS Servizi alle Imprese – Ente accreditato dalla Regione Lazio – in collaborazione con X-Tech spa organizza un percorso formativo, completamente gratis, al fine di formare dei veri e propri specialisti in marketing, social media marketing e digital strategy.

Il corso, finanziato e riconosciuto dalla Regione Lazio, si rivolge a quindici disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati nella regione Lazio ed è finalizzato a formare, nello specifico, tecnici con competenze specialistiche in materia di nuove tecnologie, web marketing e utilizzo dei social media applicate al marketing commerciale. Essendo localizzato nella Tuscia, il percorso ha, inoltre, la duplice valenza di legame con il territorio. La didattica è mirata infatti ad una focalizzazione specifica sul marketing per il settore della ceramica industriale.

Dopo la parte iniziale in aula di 200 ore è prevista, al riguardo, una fase di stage di 200 ore, finalizzata all’inserimento, che sarà realizzata principalmente presso imprese attive proprio nel settore della ceramica industriale. Al termine del percorso, che oltre ad essere gratuito prevede anche un rimborso legato alla frequenza, verrà rilasciato dalla Regione Lazio un certificato di qualificazione professionale. I termini per le iscrizioni sono fissati al 20 maggio. Subito dopo inizierà il percorso formativo nelle aule dell’Its a Viterbo, in largo Onio della Porta n. 12.

Per info più dettagliate info@itssi.it, 0761.223574 o www.itssi.it, indirizzo al quale è possibile anche compilare la scheda di preiscrizione